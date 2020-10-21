В Самарской области в этом году более 11 000 инвалидов и пожилых людей получили помощь в школах реабилитации и ухода 

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В Самарской области создано более 50 школ реабилитации и ухода за инвалидами и пожилыми людьми. 47 таких школ организовано на базе комплексных центров социального обслуживания населения и 6 - на базе реабилитационных центров для инвалидов. Они действуют в рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В поддержке старшего поколения, создании необходимых условий для социальной реабилитации маломобильных граждан и пожилых, в том числе заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Основная задача школы реабилитации и ухода – улучшение качества жизни инвалидов и пожилых граждан, создание условий для их независимого проживания в привычном окружении, организация максимальной поддержки родственников, которые за ними ухаживают.

Школа реабилитации и ухода включает в себя как выездные занятия на дому, так и занятия на базе комнат социально-бытовой адаптации, которые открыты во всех отделениях комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области. В таких комнатах создана обстановка, максимально приближенная к домашней. Здесь есть все необходимые средства технической реабилитации, а также приспособления для облегчения адаптации к бытовым условиям при различных проблемах со здоровьем. Инвалиды здесь проходят восстановительную реабилитацию, их обучают навыкам самообслуживания, родственников - уходу за тяжелобольными и лежащими пожилыми и инвалидами, - рассказывают специалисты школы реабилитации Нефтегорска.

Каждую неделю там проводятся как групповые занятия для родственников, соцработников и медиков, обучающихся правилам грамотного ухода за лежащими и тяжелобольными, так и индивидуальные, в которых принимают участие инвалиды, пожилые люди.

Марина Ахатчикова делится впечатлениями о том, как возила сюда на реабилитацию своего супруга после инсульта. О школе реабилитации семья узнала от специалистов мобильной бригады, которые посетили их на дому сразу после выписки из больницы. Такие мобильные бригады есть при центрах соцзащиты населения во всех муниципальных районах региона. «Я до сих пор под впечатлением, - говорит Марина Михайловна, - Нас встретили здесь как родных. Обычно, когда человек болеет, многие стараются делать вид, что его не замечают, а тут, напротив, нас провели по центру, все показали. Сразу начали заниматься пальчиковой гимнастикой, крупотерапией, нам подобрали упражнения на тренажерах, специально оборудованных стендах».

Кроме того, с получателями соцуслуг в школе занимается еще и психолог. Зачастую у людей, в том числе и родственников, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией в семье, возникает психологическая напряженность, депрессия и даже страх.

Курс занятий в школе реабилитации рассчитан в среднем на 10-15 занятий, при необходимости курс повторяют. Для достижения лучшего результата специалисты школы рекомендуют заниматься и дома. Для семьи Ахатчиковых этого времени оказалось достаточно, чтобы поверить в свое будущее.

«Мы делим свою жизнь на старую и новую. Специалисты школы реабилитации дали нам не только надежду, у мужа снова появилось желание работать над собой, тренироваться, чтобы вновь научиться делать простые вещи – и вот уже мой супруг, перенесший инсульт в этом году, ложку начал держать правой рукой, которая всего месяц назад не двигалась. У нас и поселок, где мы живем, так называется – Новая жизнь», - подчеркивает Марина Михайловна.

За все время работы с 2009 года помощь в школе реабилитации и ухода Нефтегорска получили более 9000 человек. Почти 400 из них в этом году.

Всего же в этом году консультацию специалистов школ реабилитации получили 11606 жителей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства