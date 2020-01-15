В Самарской области усилят меры по предотвращению случаев отравления угарным газом

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Заседание состоялось в связи с участившимися случаями отравления жильцов в домах угарным газом. По информации МЧС в регионе с начала отопительного сезона произошло 20 несчастных случаев, в том числе 2 со смертельным сходом. Для сравнения в 2017 году таких ЧП было 5. Несчастныеслучаи произошли в многоквартирных домах, оборудованных газовым водонагревательными колонками с открытой камерой сгорания и расположенными в большинстве случаев в ванных комнатах.«На мой взгляд, одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная информированность граждан и недоработка компаний по профилактике происшествий, связанных с газовым оборудованием. Необходим уход от формального отношения к этой проблеме, упор на качество и регулярность профилактической работы, на частоту проверок газового оборудования» - заявил Михаил Татаринцев, ВРИО министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.В ходе обсуждения, участники совещания пришли к единому мнению, что основными причинам отравления являются факторы:- работающая газовая колонка, принудительная вытяжная вентиляция, плотно закрытые пластиковые окна двери, приводящие к повышению концентрации угарного газа до недопустимых пределов;- нарушение соединения дымоотводного рукава с дымоотводным каналом вентиляции при плотно закрытых окнах и дверях;- отсутствие тяги в вентиляционном канале при плотно закрытых окнах и дверях.«Необходимо максимально привлечь все надзорные органы для проверки. Обязательно нужно проверить в каком состоянии оборудование, при необходимости прочистить, убрать пыль, просмотреть дымоходы. Особое внимание нужно уделять квартирам, в которых живут пенсионеры», - подчеркнул Олег Бойко, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области.Представители газовых организаций пояснили, что еще одним фактором, усугубляющим ситуацию, является отказ собственников в допуске в жилыепомещения специалистов при плановом обходе.«Если вы позвоните жителю, предупредите о том, что завтра к вам в 10 утра придет наш сотрудник, который будет в специальной форме, иметьудостоверение, тогда естественно и жители откликнутся на такую работу. Они будут понимать, что это плановая работа, нужная для них» - прокомментировал Михаил Татаринцев.По итогам совещания принято решение создать специальную комиссию, куда войдут представители региональных властей, в том числе и надзорных органов, а также МЧС и газовых компаний. А также усилить проверки домов, где используются водонагревательные котлы и колонки, провести работу по организации установки приточных клапанов, передает пресс-служба облправительства.