В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний» 

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Новый год – время чудес и исполнения самых сокровенных желаний. В Самарской области по многолетней доброй традиции в преддверии главного зимнего праздника организовывается акция «Ёлка желаний».

Украшается ёлка новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками организаций, детей из многодетных малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из этих ребят пишет письмо Деду Морозу, в котором рассказывает о том, что хочет найти под елкой, но не у каждого ребенка есть такой волшебник.

За эти годы в акции приняли участие более 30 тысяч неравнодушных жителей региона, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо порядка 20 тысячам детей.

В этом году акция «Елка желаний» уже стартовала и планируется, что она пройдет во всех муниципальных районах с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора Самарской области. Вновь свои пожелания напишут более 3000 юных жителей области. Главная ёлка «зажжется» 14 декабря в Правительстве Самарской области. Акцию горячо поддерживает и ежегодно принимает участие Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, а также во Всероссийской акции проекта «Мечтай со мной» - «Ёлка желаний» при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Исполнить заветные желания может любой взрослый человек. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Елка желаний», снять с нее открытку, приобрести подарок и оставить его в специальной коробке. Как правило, ребята просят у Деда Мороза игрушки, сладости, настольные игры, спортивный инвентарь, гаджеты.

Рассчитываем, что в этом году эта акция найдет отклик и в вашем сердце. Осчастливив ребенка, который особенно нуждается в вашем внимании, счастливее станете и вы.

Кроме того, впервые с этого года люди старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи, также смогут написать свои желания на благотворительную ёлку, которая будет установлена в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения области. С 11 декабря готовится проведение акции «Ёлка чудес», в рамках которой пройдут новогодние поздравления и вручение подарков на дому одиноко проживающим, маломобильным гражданам категории 75 лет и старше, получающим социальные услуги на дому.



Таблица с адресами, где установлены «Ёлки желаний» прилагается, передает пресс-служба Минсоцдемографии Самарской области.

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