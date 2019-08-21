В Самарской области состоится проверка комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН)

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Данная система предназначена для своевременного и гарантированного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до различных групп населения в зонах экстренного оповещения, которые определяются в зависимости от присущих территориям опасных природных и техногенных процессов.В Самарской области КСЭОН развернута в 60 населённых пунктах, подверженных половодью и приводится в действие, как правило, старостами сельских поселений или ответственным лицом, назначенным от администрации муниципального образования, передает пресс-служба облМЧС.