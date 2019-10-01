В Самарской области прошла профилактическая операция «Нерест – 2019»
1 октября 2019 16:14
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С начала мероприятия сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел проведено 167 проверок, по результатам которых выявлено 672 факта нарушений, изъято более 10 тонн водных биологических ресурсов, около 6000 орудий лова и 136 единиц водных транспортных средств, возбуждено 30 уголовных дел по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Полицейскими проведено 538 рейдов на водных объектах, в ходе которых изъято 165 орудий лова, 25 многоходовых ловушек, около 2 тонн водных биоресурсов, составлено 13 протоколов об административном правонарушении по ст. 8.37 КоАП РФ. А также правоохранителями проведено 464 рейда по пресечению незаконной реализации водных биологических ресурсов, по результатам которых составлено 93 административных протокола по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ.
Результаты проведённых профилактических мероприятий показали, что не все граждане добросовестно относятся к установленным законодательством Российской Федерации ограничениям в период нереста.
Так, например, в Кинельском районе задержали местного жителя, причинившего Средневолжскому территориальному управлению рыболовства в ходе незаконной ловли рыбы материальный ущерб в сумме более 100 тысяч рублей. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Полицейские и общественники Самарской области проводят подобные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной добычи биоресурсов на постоянной основе.
Как сообщил заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Бородин: «Незаконная добыча биологических ресурсов – легкий способ быстрой наживы. Беспорядочные убийства животных, вылов рыбы, уничтожение лесов – все это наносит непоправимый ущерб природе. Именно поэтому мы – общественники, призываем всех оказывать всевозможное содействие сотрудникам полиции, чтобы сохранить окружающие нас богатства для наших потомков», передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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