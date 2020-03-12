В Самарской области полицейские провели профилактическую акцию «Говорящий патруль»

4

Сотрудники Госавтоинспекции в процессе несения службы, а также во время следования на посты и маршруты патрулирования активно используют средства усиления речи для информирования пешеходов о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также водителей – в части предоставления преимущества в движении пешим участникам.Так, полицейские Чапаевска, Кошкинского и Кинельского районов в ходе проводимых мероприятий напомнили местным жителям о важности соблюдения ПДД, личной безопасности, а также рассказали об опасностях и «ловушках», которые могут подстерегать невнимательных пешеходов на проезжей части. В своих обращениях особое внимание полицейские уделили безопасности детей.В рамках мероприятия автоинспекторы провели профилактическую работу не только с пешеходами, но и с водителями транспортных средств. Автолюбителей стражи порядка призвали быть взаимовежливыми на дорогах, а также всегда останавливаться перед пешеходными переходами.Прохожие и водители с интересом слушали стражей порядка, выбравших необычный способ донесения информации. Каждый участник акции со вниманием отнесся к наставлениям полицейских и пообещал никогда не нарушать Правила, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской област