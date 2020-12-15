В Самарской области подвели итоги конкурса для самозанятых «Я-бренд!»

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В регионе определили самые яркие и перспективные проекты самозанятых – на днях подвели итоги онлайн-конкурса «Я – БРЕНД!», организованного областным Минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

О необходимости оказания всесторонней поддержки самозанятых граждан неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя», - отмечал ранее Глава региона. Напомним, что Самарская область является участником пилотного проекта по внедрению специального налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года. На сегодняшний день желающих «выйти из тени» и работать легально оказалось уже более 36 тысяч человек.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, конкурс «Я-бренд!» нацелен на подведение итогов первого года действия налога на профессиональный доход (НПД) на территории нашего региона.

«Конкурс «Я-бренд!» позволил поддержать интересные проекты, привлечь к ним внимание со стороны жителей региона, потенциальных клиентов и партнеров. Всего на конкурс было подано более 100 заявок, лучших выбирали из пяти финалистов. Я поздравляю победителей и желаю им вырастить свою идею до успешного бизнес-проекта, - подчеркнул министр. - Меньше года в Самарской области действует новый налоговый режим, но уже за это время мы создали целую линейку инструментов поддержки самозанятых граждан: это бесплатные консультации, возможность льготной аренды офисов, участие в образовательных программах. На днях мы выбрали уже третью десятку получателей «Бизнес-кейсов» – это региональная пакетная мера, включающая услуги, наиболее востребованные на этапе запуска своего дела. Самая актуальная информация о поддержке и предстоящих событиях публикуется на Mybiz63.ru», - перечислил Дмитрий Богданов возможности, созданные в регионе для самозанятых.

Для участия в конкурсе желающие должны были подать заявку с максимально полным описанием своего проекта. Затем каждая из них проходила экспертный отбор, а итоговым этапом стало зрительское голосование. Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, стал Алексей Мокеев с проектом «Проектное путешествие». Это игра для развития навыков проектного мышления, разработки проектов и формирования проектных команд.

В качестве главного приза победитель получил 50 тыс рублей на повышение профессионального мастерства у лучших специалистов в своем направлении. «Популяризация нового налогового режима через конкурсы – это полезно, поддержка регионального минэкономразвития и федеральный налоговый бонус вкупе дают ощутимую помощь самозанятым, - отметил Алексей Мокеев. – Моя победа была неожиданной, проекты остальных участников были достойными и социально значимыми. Выигрыш направлю на обучение по разработке настольных игр или на дополнительное обучение в сфере консалтинга, фасилитации или бизнес-трекинга», - добавил победитель.

«Приз зрительских симпатий» и профессиональную коммерческую видеосъемку получила психолог Татьяна Мясникова с проектом «Школа безопасного поведения», которая учит детей и их родителей правилам поведения в разных жизненных ситуациях. «В мероприятиях от центра «Мой бизнес» я участвую уже не в первый раз, Конкурсы, обучающие семинары, консультации с профессионалами – все это для меня огромная поддержка для меня, как для начинающего предпринимателя. А победа в конкурсе стала огромным мотивирующим фактором на дальнейшее развитие проекта! Спасибо организаторам и всем, кто меня поддержал!», - поделилась впечатлениями она, передает пресс-служба облправительства.

Фото: economy.samregion.ru