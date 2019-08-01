В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России

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В 10:00 начнется торжественный митинг с участием ветеранов, представителей органов власти, общественных организаций. Собравшиеся возложат цветы к мемориалу.С 13:00 до 17:00 на 4-й очереди набережной реки Волга (стела «Ладья») будет проходить культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск.13:30 – 14:00 – полеты авиации Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и показательные прыжки с парашюта;14:00 – 17:00 – концертная программа (вокально-инструментальная группа «СОЮЗ», автор и исполнитель Сергей Григорьев, показательные выступления клуба «Добрыня»).Памятная дата берет начало 2 августа 1930 года, когда десантное подразделение осуществило высадку с самолета для выполнения боевой задачи. Это событие считается днем рождения десантных войск, которые через год начали активно формироваться и внедряться в Красную Армию СССР. Первое время они относились к военно-воздушным войскам, затем – к сухопутным.Официальные торжества в Российской Федерации начались с Указа Президента В.В. Путина № 549 от 31 мая 2006г. «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».Служащие ВДВ выполняют опасные и ответственные задачи, часто сражаются с превосходящими силами противника. Их преимущественно задействуют в наступательных операциях, которые связаны с большими потерями в технике и живой силе, передает пресс-служба облправительства.