В Самарской области отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
27 ноября 2019 20:13
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Поздравляя собравшихся, губернатор Дмитрий Азаров напомнил, что накануне в ходе большого селекторного совещания были подведены предварительные итоги года и намечены пути развития агропромышленного комплекса губернии: «Самарская область активно развивается как аграрный регион. И совершенно очевидно, что у нас есть огромный потенциал в сфере развития агропромышленного комплекса. Продукция наших предприятий уже сегодня востребована более, чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья». И, несмотря на непростые погодные условия текущего года, аграриям губернии удалось сохранить объем производства зерновых на уровне года прошлого. Валовый сбор зерна составил 1,8 млн тонн. «Этот объем полностью покрывает потребности области в зерне, а также позволяет осуществлять экспортные поставки, – подчеркнул Губернатор, обращаясь к фермерам. – И конечно в этом ваша огромная заслуга. Ваш талант, ваш профессионализм, ваше мастерство позволили достичь таких результатов».
Руководитель области отметил, что сегодня перед агропромышленным комплексом стоят новые масштабные задачи. Много еще нужно сделать для технической, технологической модернизации АПК для максимально полного использования потенциала отрасли, внедрения «умного производства». Будут совершенствоваться и механизмы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Это позволит укрепить крестьянские фермерские хозяйства, создать условия для продвижения производимой ими продукции. «Нам мало помочь в начале ведения фермерского бизнеса, нам нужно на всех этапах сопровождать молодое крестьянское хозяйство и помогать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Напомним, сегодня в рамках федерального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации предоставляются гранты крестьянским фермерским хозяйствам, продолжается субсидирование 50% затрат на технику и оборудование для сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Серьезные цели поставлены перед регионом в части развития экспорта продукции АПК. «Первый год реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» показал, что в этом направлении мы способны добиваться значительных результатов. Сегодня наиболее крупные поставки осуществляются в Иран, Казахстан, Узбекистан и Турцию. Рассчитываю, что и в дальнейшем мы будем расширять рынки сбыта, – заявил Глава области. – Убежден, что сообща мы добьемся устойчивых позитивных результатов работы агропромышленного конкурса».
Губернатор также отметил важность повышения качества жизни сельчан: «Вы знаете, что мы провели серьезную заявочную работу по участию региона, всех муниципалитетов в программе комплексного развития сельских территорий. И, конечно же, это даст новый импульс развитию села». Отличительная особенность программы – в ее комплексности и всеохватности. Приоритетную поддержку будут получать те сельские районы, где будут создаваться и новые производства, рабочие места. «Именно поэтому мы уделяем инвестициям в сельское хозяйство повышенное внимание», – заметил Дмитрий Азаров.
Губернатор поблагодарил тружеников села за трудолюбие, упорство, рачительность, профессионализм, пожелав сельчанам щедрых урожаев, новых трудовых достижений, крепкого здоровья и благополучия.
Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам отрасли: «Я преклоняюсь перед, теми, кто десятилетиями работает на родной земле, передает свой опыт новым и новым поколениям. Ваш труд является залогом успешного развития нашего региона, благополучия граждан».
По сложившейся традиции губернатор вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства и пищевой промышленности. Среди них – глава крестьянского хозяйства из Красноармейского района Александр Минко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Более 40 лет Александр Минко трудится на селе, а в 2001 году создал собственное хозяйство в селе Чапаевское, которое сегодня является одним из лучших в районе.
Серебряную медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Дмитрий Азаров вручил учредителю «Экопродукта» Андрею Половинкину. По его инициативе и значительных инвестициях на территории Самарской области реализуются различные сельскохозяйственные проекты. Например, в Кинельском районе был построен молочно-товарный комплекс, изначально рассчитанный на 1000 голов крупного рогатого скота. Комплекс выпускает 30 тонн молока в сутки, поставляемого для завода Danon.
«Если бы кто-то лет 5 назад сказал, что я, проработавший в большой энергетике десятки лет, буду заниматься сельским хозяйством, я бы не поверил, – рассказал Андрей Половинкин. – И никогда раньше не думал, что сельское хозяйство – это настолько наукоемкое производство!»
Залуженным работником сельского хозяйства РФ стал и механизатор ООО «Сад» из Приволжского района Анатолий Трушкин, передает пресс-служба облправительства.
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