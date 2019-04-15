В Самарской области обсудят особенности кадастрового учёта земельных участков

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Специалисты разъяснят все нюансы: способы образования участков в соответствии с Земельным кодексом РФ, требования к ним, особенностигосударственного кадастрового учета земельных участков при разделе, перераспределении, выделе, объединении и другие аспекты.Запланированы к обсуждению вопросы определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства.Отдельный лекционный блок будет посвящен разговору об электронных услугах Росреестра. Специалисты дадут наглядные инструкциипо использованию сервисов открытой части Портала Росреестра, объяснят, как максимально полно использовать функционал Личного кабинета правообладателя, и предостерегут, как не оказаться в сетях так называемых «сайтов-двойников».Лекция состоится 26 апреля 2019 года, начало в 10.00 (продолжительность 4 часа) по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 25а, передает пресс-служба филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Самарской области.