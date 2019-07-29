В Самаре завершились соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

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Впервые турнир состоялся в 2008 году в Железнодорожном районе. Впоследствии соревнования приобрели общегородской масштаб, а с 2011 года проводятся на всей территории Самарской области.В рамках турнира прошли соревнования во всех внутригородских районах Самары, в которых приняли участие около 300 команд. Команды, занявшие первые места, участвовали в городских соревнованиях.По итогам состоявшихся состязаний победителями и призерами стали:Юноши 2008-2010 г.р.:1 место – Промышленный внутригородской район;2 место – Кировский внутригородской район;3 место – Железнодорожный внутригородской район.Девушки 2008-2010 г.р.:1 место – Самарский внутригородской район;2 место – Промышленный внутригородской район;3 место – Кировский внутригородской район.Юноши 2005-2007 г.р.:1 место – Ленинский внутригородской район;2 место – Куйбышевский внутригородской район;3 место – Кировский внутригородской район.Девушки 2005-2007 г.р.:1 место – Самарский внутригородской район;2 место – Промышленный внутригородской район;3 место – Октябрьский внутригородской район.Команды, ставшие победителями в каждой возрастной категории городских соревнований по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным» примут участие в областных соревнованиях, которые состоятся 5 августа 2019 года на стадионе «Локомотив» (ул. Агибалова, 7А).Все выигравшие награждены кубками, медалями и дипломами Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, а лучшие игроки соревнований - памятными сувенирами, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации