В Самаре впервые пройдет гала-концерт студентов-первокурсников

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Организатором фестиваля выступает МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи. Он направлен на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным.Праздничное мероприятие начнется в 17:00 – в холле «МТЛ Арены» начнут работу интерактивные площадки. В 18:00 зрителей ждет гала-концерт, посвященный исконным студенческим темам: артисты с юмором подойдут к вызовам, с которыми сталкиваются новоиспеченные студенты.В завершении концерта состоится торжественное награждение студентов-первокурсников.Напомним, «Самарский студенческий дебют» - первый проект для региона, направленный на развитие творчества студентов-первокурсников. Молодые артисты 10 крупнейших вузов не только Самары, но и области на протяжении месяца демонстрировали свои таланты профессиональному жюри. Участниками Фестиваля стали около 1000 студентов, которые подготовили более 130 номеров по 6 конкурсным направлениям.Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в образовательных организациях, передает пресс-служба горадминистрации.