В Самаре в День воинской славы России ветераны – участники Курской битвы встретились с молодежью

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23 августа в Самаре состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Мероприятие было приурочено к годовщине Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Героями встречи стали ветераны ВОВ —Встреча началась с поздравления ветеранов Курской битвы. От имени губернатора Самарской областиучастников войны поздравил— первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области.Воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Самарской области поблагодарили героев за Великую Победу. Основной темой диалога стала история Курской битвы.Молодежь интересовалась, как героям удалось одержать победу в бою с немецко-фашистским войском. Ветеранов просили поделиться воспоминаниями об этих событиях.«Наша главная победа — это то, что мы не допустили немцев на Восток. Мы способствовали тому, что германские войска стали отступать на свою территорию. Это был важный шаг к большой победе Советского Союза», — рассказал Константин Георгиевич Стычков.В ходе диалога ветераны обратили внимание молодежи на важность изучения истории России.«Порой нашу историю пытаются переписать, при этом все в ваших руках. Важно уметь отделять правду от фальсификации», — сказал Владимир Александрович Тюмеров.В завершение встречи ребята попросили ветеранов рассказать про то, как сложилась их судьба после окончания войны и еще раз поблагодарили их за мирное небо над головой, передает пресс-служба облправительства.