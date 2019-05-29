В Самаре трехлетие «Юнармии» отметили детско-юношеским забегом «Юнармейский старт»

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Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» совместно с Самарским филиалом ЦСКА провели большой спортивный праздник, приуроченный к трехлетию основания движения. Главным событием праздничного дня стал детско-юношеский забег «ЮНАРМЕЙСКИЙ СТАРТ», в котором приняли участие более 300 юнармейцев и представителей армейского Клуба.На стадионе универсального спортивного комплекса «Стара-Загора» Самарского филиала ЦСКА развернулось сразу несколько интерактивных площадок по видам спорта – фехтование, велосипедный спорт, спортивная борьба, бокс, дзюдо - где воспитанникиспортивной школы филиала провели показательные выступления. Юнармейцы также проверили свои силы под руководством армейских тренеров.Представители спортивной роты ЦСКА провели мастер-класс по разборке и сборке автоматов АК-74, после чего сами школьники попробовали сделать это с максимальной скоростью. В юнармейских отрядах ребята изучают навыки начальной военной подготовки иумеют обращаться с оружием, поэтому разобрать и собрать автомат оказалось по силам не только мальчишкам, но и девочкам.Торжественная часть мероприятия продолжилась поздравлениями в адрес юных патриотов и их наставников.Открыл праздник начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Алексей Родионов:«Сегодня в Самарской области сформировано 567 юнармейских отрядов. Юнармейский отряд есть почти в каждой школе региона. В рядах «ЮНАРМИИ» почти 22 000 ребят. Благодаря активной поддержке ЦСКА, 2-й гвардейской общевойсковой армии, а также правительства Самарской области, престиж и популярность движения растет, расширяются возможности обучения, занятости и досуга детей. Ребятам это очень нравится и приемы в ряды ЮНАРМИИ проходят практически ежедневно».Интересы юнармейцев продолжают оставаться в числе приоритетных для органов государственной власти, военного управления и муниципальных образований. В этом году на базе Дома офицеров Самарского гарнизона открылись комната Юнармии и спортивныйзал для занятий школьников-участников движения. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым было озвучена инициатива создания в Самаре Дома юнармейцев. По мнению главы региона, это будет очень важной отправной точкой для самых юных гражданстраны. Планируется, что на базе Дома юнармейцев будут работать спортивно-технические кружки и военно-патриотические клубы. Активно сотрудничать с Домом юнармейцев будут представители ЦСКА, ДОСААФ и областного военного комиссариата.Обращаясь к юнармейцам и тем, кому только предстоит пополнить ряды военно-патриотического движения, военный комиссар Самарской области Александр Даньшин напомнил, что самая главная обязанность юнармейца – быть примером во всем, в учебе, в спорте, в отношении к своей Родине.«Я желаю вам всегда следовать этому принципу, быть сильными и преодолевать любые препятствия на жизненном пути. А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы юнармейское движение крепло и развивалось, а ребятам было всегда интересно и почетно состоять в его рядах», - подчеркнул Даньшин.Врио начальника Самарского филиала ЦСКА Роман Махонин также поздравил ребят с трехлетием движения и подчеркнул, что с момента создания Юнармии самарский филиал ЦСКА оказывает всестороннюю поддержку юнармейцам, организует экскурсии и мастер-классы с прославленными спортсменами ЦСКА, ребята занимаются на объектах армейского Клуба, участвуют в совместных проектах, в том числе спортивных, памятных и торжественных мероприятиях.Праздничный день с юнармейцами разделили и ветераны армейского спорта. В их числе ветеран Вооруженных Сил РФ и ЦСК ВВС, мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, заслуженный работник физкультуры и спорта СССР подполковник в отставке Валерий Леоненко.Программа продолжилась вручением юнармейцам-участникам парада 9 мая медалей Министерства обороны РФ, награждением педагогов дополнительного образования и руководителей юнармейских отрядов, директоров школ и депутатов, активно оказывающих содействие в развитии регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области. Затем началась торжественная церемония приема в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» учащихся школы № 3 г.о. Самара. Клятву юнармейца произнесли 40 школьников. Ребятам были вручены юнармейские значки и памятки юного патриота.Финалом праздника стал массовый забег участников движения на 400 метров «ЮНАРМЕЙСКИЙ СТАРТ». Возглавил забег со знаменем ЦСКА врио начальника Самарского филиала армейского Клуба Роман Махонин. В ногу с юнармейцами бежали Олимпийская чемпионка Атланты по пулевой стрельбе, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы, обладательница Кубка мира Ольга Кузнецова, старший тренер спортивной команды, тренер высшей категории ЦСКА/Самара Валентина Гришкина, начальник отделения филиала (по спортивной работе) Евгений Ищенко.Мероприятие завершилось эстафетой представителей юнармейских отрядов 4х200 метров и выступлением ВИА «Гвардия» с репертуаром популярных патриотических песен, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара