Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 17 сентября, 22:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/09:
USD 64.12
0.29
EUR 70.6
-0.07
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре стартовали Международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

17 сентября 2019 20:06
112
180 специалистов по киберугрозам собрались, чтобы определить сильнейших.
16 сентября в Самаре состоялось торжественное открытие очередных Международных открытых студенческих соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF. 180 специалистов по киберугрозам собрались, чтобы определить сильнейших.
Соревнования VolgaCTF проходят в регионе уже девятый раз, и из местных студенческих выросли в федеральный и международный бренд. Проведение
подобных мероприятий — важный элемент реализации таких федеральных проектов, как «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Соревнования открыл руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов, который от Правительства Самарской области поприветствовал участников соревнования. «Соревнования VolgaCTF, являются для молодых людей мощным стимулом, чтобы заниматься информационной безопасностью. Это важный элемент нацпроекта «Цифровая экономика»: в частности, у нас есть такой показатель как подготовка специалистов в области информбезопасности и мы надеемся, что эти соревнования будут способствовать увеличению количества выпускников от Самарской области в этой сфере», - отметил он
Директор института информатики, математики и электроники Самарского университета, председатель оргкомитета VolgaCTF Владислав Сергеев подчеркнул: «Отрасль кибербезопасности с одной стороны стремительно меняется, но с другой постоянно испытывает дефицит квалифицированных людей. В этой сфере все время возникают новые задачи, надо принимать новые быстрые и эффективные решения, получать новые компетенции и только такое общение, живое как на соревнованиях VolgaCTF, позволяет молодым специалистам находится на острие событий, быть конкурентоспособным».
Участников VolgaCTF по видеоконференцсвязи поприветствовала Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария
Захарова, она особо отметила важность проводимых соревнований: «Цифровая дипломатия дает возможность моментального общения с широкой аудиторией
без посредников, и мы очень рады, что находимся со специалистами по информационной безопасности в общем информационном цифровом пространстве».
В рамках соревнований встретятся команды со всей России, а также из Австрии, Вьетнама и Венгрии. Также участие в VolgaCTF примут представители
научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ.
Представитель оргкомитета Павел Шиверов рассказал, что VolgaCTF проводится в два этапа, ранее состоялся отборочный этап. Он проведен дистанционно в Интернете. В нем приняло участие более 1000 команд из разных стран. Участники выполняли задания по расследованию инцидентов компьютерной
безопасности, криптографии и т.д. Впервые на соревнованиях была поставлена задача противодействия фейковой информации. "Из года в год растет
география участников. В этом году к нам прибыла команда из Венгрии. Приезжают в Самару крупные специалисты в области IT-технологий и знакомят участников с последними новинками в сфере информационной безопасности. Причем это не просто ознакомительный лекции, а содержательные мастер-классы, сверх вузовской программы", - отметил Павел Шиверов.
В финале соревнований в формате Capture the flag встречаются 16 лучших команд. Они состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске
уязвимостей у ресурсов противника. Сервисы пишутся каждый раз к игре новые, максимально приближенные к реально существующим. Кроме того, есть задание, где команды должны сначала самостоятельно «собрать» свой сервис и защищать его стабильную работу.
«Благодаря VolgaCTF у меня появились новые знакомства среди людей, занимающихся информационной безопасностью. Это помогло мне набраться опыта и найти работу. Сюда приходят представители крупных кампаний, и можно рассказать о себе не только с помощью резюме&quot;, - поделился представитель
команды Самарского университета Михаил Дружин.
Организаторы VolgaCTF - институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
17 сентября 2019  20:56
Сейчас Октябрьский район продолжает динамично развиваться. Он является студенческим центром Самары, на его территории располагаются крупнейшие вузы города.
Октябрьскому району Самары – 80 лет
Сейчас Октябрьский район продолжает динамично развиваться. Он является студенческим центром Самары, на его территории располагаются крупнейшие вузы города.  Социум
71
17 сентября 2019  20:06
180 специалистов по киберугрозам собрались, чтобы определить сильнейших.
В Самаре стартовали Международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
180 специалистов по киберугрозам собрались, чтобы определить сильнейших.  Социум
111
17 сентября 2019  18:54
В СОКБ им. Середавина состоялась пресс-конференция с участием профильных региональных ведомств, общественников, медицинских сотрудников и будущих мам.
В Самарской области стартовал проект «Детство без опасности»
В СОКБ им. Середавина состоялась пресс-конференция с участием профильных региональных ведомств, общественников, медицинских сотрудников и будущих мам.  Социум
134
Весь список

Здравоохранение
17 сентября 2019  16:33
В работе многопрофильной бригады специалистов примут участие врачи-стоматологи из областной клинической стоматологической поликлиники, лор-врачи из клиник СамГМУ.
В Самарской области пройдет акция по ранней диагностике заболеваний головы и шеи
В работе многопрофильной бригады специалистов примут участие врачи-стоматологи из областной клинической стоматологической поликлиники, лор-врачи из клиник... Здравоохранение
167
17 сентября 2019  14:41
Вакцина уже поступила в лечебные учреждения губернии, где работают 320 прививочных кабинетов и созданы 990 прививочных бригад.
Самарцев приглашают сделать прививку против гриппа
Вакцина уже поступила в лечебные учреждения губернии, где работают 320 прививочных кабинетов и созданы 990 прививочных бригад.  Здравоохранение
300
17 сентября 2019  10:04
В Самаре сотрудники Росгвардии стали донорами
В Самаре сотрудники Росгвардии стали донорами
Визит на станцию переливания крови не был приурочен к какой-либо специальной дате. Здравоохранение
199
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14405
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14349
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14406
Весь список
Туризм
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
264
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
286
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
360
Весь список
Образование
16 сентября 2019  15:11
Упор в сотрудничестве с одним из самых уважаемых и авторитетных научно-образовательных заведений страны будет сделан на развитие научно-проектных групп, курируемых вузом.
Политехнический университет Петра Великого присоединился к консорциуму НОЦ Самарской области
Упор в сотрудничестве с одним из самых уважаемых и авторитетных научно-образовательных заведений страны будет сделан на развитие научно-проектных групп,... Образование
524
16 сентября 2019  11:53
На базе Дома научной коллаборации школьников познакомят с проектами студентов СамГТУ
На базе Дома научной коллаборации школьников познакомят с проектами студентов СамГТУ
Студенты поделятся своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности. Образование
269
14 сентября 2019  14:37
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось.
В ректоры самарского «политеха» пошли только свои
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось.  Образование
681
Весь список

Культура
17 сентября 2019  14:28
Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия.
Путин поздравил Меньшова с 80-летним юбилеем
Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия.  Культура
201
17 сентября 2019  14:15
В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. 52 работы номинированы.
XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» начал свою работу в Самаре
 В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. 52 работы номинированы.   Культура
197
17 сентября 2019  10:35
Самара вновь cтала рабочей площадкой для кинодокументалистов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья
Самара вновь cтала рабочей площадкой для кинодокументалистов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья
16 сентября в столице региона начал свою работу ХII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль Земли».  Культура
174
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15093
Весь список
Мода
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
92
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
104
4 сентября 2019  19:11
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
 Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения.  Мода
101
Весь список


Видео
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
213
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
498
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
312
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
798
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
346
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
618
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
922
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
707
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
943
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1120
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
551
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2365
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартовали Международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
В Самарской области стартовал проект «Детство без опасности»
В Самаре ожидается «Пластилиновый дождь»!
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные