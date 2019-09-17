В Самаре стартовали Международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

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Соревнования VolgaCTF проходят в регионе уже девятый раз, и из местных студенческих выросли в федеральный и международный бренд. Проведениеподобных мероприятий — важный элемент реализации таких федеральных проектов, как «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.Соревнования открыл руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов, который от Правительства Самарской области поприветствовал участников соревнования. «Соревнования VolgaCTF, являются для молодых людей мощным стимулом, чтобы заниматься информационной безопасностью. Это важный элемент нацпроекта «Цифровая экономика»: в частности, у нас есть такой показатель как подготовка специалистов в области информбезопасности и мы надеемся, что эти соревнования будут способствовать увеличению количества выпускников от Самарской области в этой сфере», - отметил онДиректор института информатики, математики и электроники Самарского университета, председатель оргкомитета VolgaCTF Владислав Сергеев подчеркнул: «Отрасль кибербезопасности с одной стороны стремительно меняется, но с другой постоянно испытывает дефицит квалифицированных людей. В этой сфере все время возникают новые задачи, надо принимать новые быстрые и эффективные решения, получать новые компетенции и только такое общение, живое как на соревнованиях VolgaCTF, позволяет молодым специалистам находится на острие событий, быть конкурентоспособным».Участников VolgaCTF по видеоконференцсвязи поприветствовала Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ МарияЗахарова, она особо отметила важность проводимых соревнований: «Цифровая дипломатия дает возможность моментального общения с широкой аудиториейбез посредников, и мы очень рады, что находимся со специалистами по информационной безопасности в общем информационном цифровом пространстве».В рамках соревнований встретятся команды со всей России, а также из Австрии, Вьетнама и Венгрии. Также участие в VolgaCTF примут представителинаучной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ.Представитель оргкомитета Павел Шиверов рассказал, что VolgaCTF проводится в два этапа, ранее состоялся отборочный этап. Он проведен дистанционно в Интернете. В нем приняло участие более 1000 команд из разных стран. Участники выполняли задания по расследованию инцидентов компьютернойбезопасности, криптографии и т.д. Впервые на соревнованиях была поставлена задача противодействия фейковой информации. "Из года в год растетгеография участников. В этом году к нам прибыла команда из Венгрии. Приезжают в Самару крупные специалисты в области IT-технологий и знакомят участников с последними новинками в сфере информационной безопасности. Причем это не просто ознакомительный лекции, а содержательные мастер-классы, сверх вузовской программы", - отметил Павел Шиверов.В финале соревнований в формате Capture the flag встречаются 16 лучших команд. Они состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поискеуязвимостей у ресурсов противника. Сервисы пишутся каждый раз к игре новые, максимально приближенные к реально существующим. Кроме того, есть задание, где команды должны сначала самостоятельно «собрать» свой сервис и защищать его стабильную работу.«Благодаря VolgaCTF у меня появились новые знакомства среди людей, занимающихся информационной безопасностью. Это помогло мне набраться опыта и найти работу. Сюда приходят представители крупных кампаний, и можно рассказать о себе не только с помощью резюме", - поделился представителькоманды Самарского университета Михаил Дружин.Организаторы VolgaCTF - институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов, передает пресс-служба облправительства.