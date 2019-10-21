В Самаре стартовал пятый этап программы «Театральный маршрут»

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Программа реализуется с 2015 года при поддержке Фонда «Арконик» под управлением Фонда «Устойчивое развитие» с участием региональных партнеров - АНО «Информационный музыкальный центр», Благотворительный фонд милосердия и здоровья «Металлург» и АО «Арконик СМЗ». В 2016 году данная инициатива была отмечена дипломом Минэкономразвития России как одна из лучших корпоративных социальных практик, а в 2017 году она вошла в число лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». С 2015 года в рамках программы порядка 2 500 человек бесплатно посетили более 45 спектаклей, концертов и творческих встреч с актерами, приняли участие в различных экскурсиях и мастер-классах. С 2017 года программавключает также выезды в музеи и на экскурсии по достопримечательностям Самары.Целью программы «Театральный маршрут» является расширение доступа к культуре для жителей Кировского района Самары, в том числе социально уязвимых групп населения. Ежегодно для них организуется посещение спектаклей лучших театров города и творческих встреч с популярными артистами. Участниками программы являются пенсионеры и социально незащищенная молодежь, педагоги и подопечные семьи Центра специального образования, учащиеся и преподаватели школ Кировского района Самары.В Кировском районе, где расположен Самарский металлургический завод и проживает большое количество ветеранов предприятия, проблема доступности культуры стоит особенно остро. Район территориально значительно удален от основных учреждений культуры и искусства, от мест, где проходят наиболее яркие культурные события Самары. Этот фактор вместе с ограниченной мобильностью и низким доходом снижает качество жизни социально уязвимых групп населения,живущих на территории Кировского района. У этих людей фактически отсутствует возможность развиваться, социализироваться, получать новый опыт и новые впечатления, которые так важны для полноценной жизни.Основной фокус инициативы в новом сезоне будет направлен на предоставление школьным (любительским) театрам Кировского района и юным музыкантам Самары возможности повысить театральное и исполнительское мастерство. С этой целью планируется провести шесть мастер-классов одного из ведущих театральных режиссеров Самары для ребят-участников школьных театральных коллективов Кировского района Самары. После обучения они представят показательный спектакль, посвященный 60-летию Самарского металлургического завода. А для юных музыкантов Самары будет организован мастер-класс от всемирно признанных музыкантов.Ребята из школьных видеостудий Кировского района примут участие в создании анимационного видеосюжета о результатах и достижениях программы «Театральный маршрут» за пять лет ее существования, который будет показан на телевидении Самары и представлен в интернете (в соцсетях, на YouTube).Всего в новом сезоне 2019-2020 гг. не менее 300 участников программы посетят театральные представления. Кроме того, жители Кировского района смогут побывать на четырех театральных и музыкальных творческих встречах со знаменитыми артистами.26 октября в ДК «Победа» лауреат премии «Самарская театральная муза», заслуженный артист России, народный артист Самарской области, солист Самарского академического театра оперы и балета Василий Святкин в ансамбле с постоянным партнером – пианистом и композитором Вячеславом Шевердиным представит для любителей музыки и театра программу «Самое любимое - только для вас».Василий Святкин является номинантом премии «Онегин» за партию Джанни Скикки в одноименной опере Джакомо Пуччини. Зрители «Театрального маршрута» от всей души желают любимому артисту победы, ведь премьеру оперы «Джанни Скикки» они посмотрели в прошлом сезоне - и высоко оценили этот прекрасный спектакль.Начало творческой встречи – в 13:00.Вход – свободный, передает пресс-служба проекта «Театральный маршрут».