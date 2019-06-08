В Самаре стартовал фестиваль набережных " ВолгаФест"

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В этот раз выбрана тема "Игра" - и это не случайно, ведь 2019 год в России объявлен Годом театра!На набережной Волги за 2 дня более чем на 30 площадках выступят сотни артистов и музыкантов.Инсталляции, арт-объекты, спектакли, перфомансы, музыка, лекции и мастер-классы: каждый житель и гость СО найдет занятие по душе!"ВолгаФест" открыли губернатор, Председатель правления «Новатэ́к»и директор Третьяковской галереи"Я очень рад, что наш фестиваль "ВолгаФест" имеет статус межрегионального: сегодня он шагнул уже далеко за границы СО, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участикам и гостям. - Фестиваль набережных стал заметным культурным событием в жизни всей России"."Все мы любим театральное искусство, и здесь мы сможем узнать о нем чуть больше, чем мы знаем сейчас. Для всех возрастов это будет интересно, это станет действительно ярким и занимательным событием для Самары и всей страны на эти выходные", - выразил уверенность Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.