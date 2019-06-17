В Самаре состоялась торжественная церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр
17 июня 2019 18:53
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«Для нас большая честь принимать такой замечательный турнир — Российско-китайские молодежные игры. Они вносят серьезный вклад в развитие спортивного и культурного обмена, укрепление дружбы между нашими странами и нашими народами», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона также отметил, что старт VIII Молодежных Российско-китайских игр совпал с еще одним значимым для региона событием – годовщиной проведения первого матча ЧМ-2018 в Самаре:
«Символично, что игры открываются в день, когда ровно год назад на самарской земле прошел матч Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сегодня, привлекая такие спортивные события знаковые на территорию Самарской области, мы используем наследие Чемпионата. Спортивные объекты, инфраструктурные объекты, туристическая инфраструктура, включая гостиницы, — все это должно работать на постоянной основе, — акцентировал внимание глава региона. — Мы рады принимать гостей со всего мира. На Чемпионате мира у нас побывали представители более 140 стран. Мы были рады на нашем турнире видеть дорогих братьев, друзей из КНР. Уверен, что та атмосфера доброжелательности, которая царила на самарской земле в дни чемпионата, будет царить и в эти дни».
История Российско-Китайских молодежных игр берет начало с июля 2005 года: тогда на рабочей встрече Президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о проведении в следующем году молодёжных летних игр. С того момента молодёжные летние игры проводятся в России и Китае поочередно раз в два года. Молодежные соревнования уже принимали Тяньцзинь, Москва, Пекин, Пенза, Шанхай, Иркутск и Гуанчжоу.
«Большое спасибо за внимание, которое уделяет Россия молодежным играм. Все мы знаем, что председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин и Президент России Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Я считаю, что это внесет огромный в развитие отношений между Россией и Китаем, — обратился к присутствующим руководитель официальной делегации КНР, Ли Цзяньмин. — В этот раз посещая ваш город, я отмечаю очень внимательное отношение и поддержку со стороны Правительства Самарской области и Российской Федерации, а также замечаю, как доброжелательно и приветливо относятся люди, встречающие нас на российской земле».
Самарская область была выбрана местом проведения VIII летних игр в апреле этого года по результатам визита в город делегации Министерства спорта РФ во главе с замминистром Сергеем Косиловым и делегации КНР и заместителем руководителя Главного государственного управления по физической культуре КНР Гао Чжидэном.Члены делегации сделали выбор в пользу нашего региона, основываясь на успешном опыте Самарской области по организации ряда крупных спортивных мероприятий, в том числе Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, и тесного сотрудничества с КНР: китайская молодежь регулярно принимает участие в форуме «iВолга», кроме того, у Самары несколько китайских городов-партнеров — Хэйхэ, Хэфэй и Чженьчжоу. С ними установлены прочные отношения в вопросах культурного, образовательного и экономического обмена.
На открытии соревнований Сергей Косилов отметил, что за право проведения Российско-китайских игр соперничали практически все субъекты Российской Федерации: «Мы объявили конкурс, и в этом конкурсе участвовала фактически вся наша страна — от Владивостока до Калининграда, — рассказал замминистра спорта РФ. –Отбирая заявки, мы увидели, что с наилучшими показателями была Самара. Поэтому мы доверили Самаре проведение таких важных соревнований».
Также во время торжественной церемонии Сергей Косилов зачитал приветственный адрес от имени министра спорта РФ Павла Колобкова:
«Эти соревнования стали доброй традицией, и с каждым годом привлекают все больше внимания любителей спорта. Они позволяют нам совместно с коллегами из КНР развивать олимпийские и неолимпийские дисциплины, демонстрировать достижения национальных видов спорта, обмениваться накопленным потенциалом и воспитывать новое поколение атлетов в духе патриотизма, позитивного сотрудничества и дружбы. Отрадно, что российско-китайские игры не ограничены только спортом. Как и в предыдущие годы, участников ждет насыщенная культурная программа, экскурсии по городу, посещение исторически значимых для России мест, знакомство с русским искусством», — отметил министр спорта РФ.
VIII Молодежные Российско-китайские летние игры будут проходить в течение недели. Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта, среди которых художественная гимнастика, футбол, бадминтон, тхэквондо, велоспорт-шоссе и гандбол. Соревнования пройдут на различных площадках города, включая стадионы «Самара-Арена» и «Металлург», спорткомплексы «МТЛ Арена» и «Грация», бассейн ЦСКА и волжскую набережную, передает пресс-служба облправительства.
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