В Самаре состоится чествование лауреатов проекта «Ветеранская книга рекордов»

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Основная цель проекта - способствовать формированию у людей старшего поколения чувства их востребованности обществом, объединить людей, обладающих богатым профессиональным и жизненным опытом, дать им возможность направить свою активность на решение социально-значимых проблем городского округа Самара, способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на достойных примерах старшего поколения.Данный проект реализуется МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» с 2012 года при поддержке Администрации городского округа Самара. За этот период было издано шесть сборников - достижений пожилых жителей губернии.