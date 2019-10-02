В Самаре состоится чествование лауреатов проекта «Ветеранская книга рекордов»
2 октября 2019 17:33
61
Основная цель проекта - способствовать формированию у людей старшего поколения чувства их востребованности обществом, объединить людей, обладающих богатым профессиональным и жизненным опытом, дать им возможность направить свою активность на решение социально-значимых проблем городского округа Самара, способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на достойных примерах старшего поколения.
Данный проект реализуется МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» с 2012 года при поддержке Администрации городского округа Самара. За этот период было издано шесть сборников - достижений пожилых жителей губернии.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 октября 2019 18:28
Открытие монумента приурочили к столетию со дня рождения советского и российского конструктора ракетно-космической техники. Социум
14
2 октября 2019 18:16
4 октября, в 13.00, в ДК "Заря". Социум
26
2 октября 2019 17:57
Он назначен на пост Московского межрегионального транспортного прокурора. Социум
62
Здравоохранение
1 октября 2019 17:12
3-5 октября в отеле «7 Авеню» состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Здравоохранение
289
1 октября 2019 10:59
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
245
30 сентября 2019 22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство. Здравоохранение
371
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14474
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14423
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14440
Туризм
2 октября 2019 09:12
В этих городах в октябре туристы смогут посетить фестивали и праздники. Туризм
172
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
276
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
415
Образование
2 октября 2019 17:40
Конкурс «Студент года» ежегодно устанавливает новые рекорды по количеству поданных заявок. Образование
48
1 октября 2019 12:37
.На площадке международного детского центра школьники получат навыки обучения нейронных сетей, создания алгоритмов для роботов и беспилотных автомобилей. Образование
293
29 сентября 2019 10:52
Его проведет француженка Жюльет Карс. Образование
312
Культура
2 октября 2019 13:23
Вход на мероприятие свободный. Культура
181
2 октября 2019 10:52
Состоялся показ шоу «Сны спящей красавицы». Культура
148
2 октября 2019 10:15
Выставка объединила кадры, сделанные на мероприятиях с участием французских артистов в Самаре. Культура
148
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15172
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
80
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
163
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
152
Видео
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
242
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
485
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
485
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
643
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
459
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
936
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1203
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
851
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1108
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1298
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
719
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2584
Мероприятия