В Самаре проводятся широкомасштабные мероприятия «Внимание – дети! Дорога в школу!»
19 августа 2019 19:06
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В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и восстановления у детей, после летних каникул, навыков безопасного дорожного поведения, в период с 19 августа по 19 сентября в Самаре проводятся широкомасштабные мероприятия «Внимание – дети! Дорога в школу!», в ходе которых будет реализован комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику автоаварий с участием несовершеннолетних.
В образовательных учреждениях педагоги и сотрудники ГИБДД проведут занятия, тематические викторины и конкурсы для восстановления и закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.
В целях обеспечения безопасности школьников и дошколят, в первые учебные дни в местах расположения общеобразовательных учреждений будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые проконтролируют правильность перехода проезжей части школьниками и использование родителями ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних в транспортных средствах.
Сотрудники ОГИБДД У МВД России по г. Самаре призывают родителей повторить с детьми правила безопасного поведения на улицах города.
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