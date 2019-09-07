В Самаре прошел студенческий фестиваль «Мы - будущее России»
7 сентября 2019 19:53
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Открывая фестиваль, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил:
«Здесь у вас есть возможность проявить свои лучшие творческие, инженерные, технические, научные разработки, продемонстрировать свои спортивные достижения, а самое главное – почувствовать себя одной большой студенческой семьей. Сегодня мы вместе с вами проектируем будущее Самарской области. Как вы знаете, национальный проект «Наука» предусматривает создание 15 научно-образовательных центров в нашей стране. И Самарская область здесь ведет очень системную по-настоящему научную работу по созданию центра. Мы уже создали региональный НОЦ, который благодаря вашей энергии, знаниям, талантам станет действительно центром мирового уровня. А помогут вам в этом блистательные педагоги, наставники, блистательный профессорско-преподавательский состав наших учебных заведений».
Губернатор Самарской области также поблагодарил главного наставника страны, председателя Совета ректоров Самарской области и Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова: «За студенческое вузовское братство, которое вы в Самарской области организовали! Уверен, что вот в такой творческой атмосфере и рождаются совместные проекты, которые мы успешно будем реализовывать на благо нашей Родины, России! Самарская область вносит свой вклад в достижения нашей страны на WorldSkills», — отметил Дмитрий Азаров и поприветствовал членов сборной России, которые блестяще выступили на чемпионате в Казани – Михаила Воронцова и Алину Гадауллину.
На тематических площадках студенческого фестиваля «Мы – будущее России» учебные заведения региона презентовали свои научные разработки. Так, студенты Самарского государственного медицинского университета презентовали новейшую прикладную разработку университета в сфере IT-медицины: симулятор операций PraxisVR, который позволяет проводить виртуальные операции. Уникальность устройства заключается в том, что программное обеспечение у нему разрабатывали в том числе и студенты университета.
Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева рассказали, как в быту можно применить современные научные разработки, представили гостям праздника летающую лабораторию, а также интерактивное химическое устройство.
Учащиеся Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа представили элемент молекулярной технологии – мороженое, приготовленное с использованием жидкого азота и технологии Соус Вайд (быстрая заморозка и нежная текстура), а также технологию фламбирования фруктов для придания им вкуса и аромата.
Представители Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова продемонстрировали навыки фигурного пилотирования в защищенном кубе, рассказали о ходе подготовки к региональному чемпионату WorldSkills («Молодые профессионалы») по компетенции БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), реализуемой совместно с Кванториумом, и выступили в роли инструкторов по обучению полета на симуляторе.
На площадке Самарского государственного технического университета был презентован Дом научной коллаборации имени Н.Н.Семенова, создаваемый в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.
Педагоги центра провели мастер-классы для школьников города Самары по направлениям его работы (работа на 3D принтерах; конструирование с помощью Лего Mindstorms; использование дополненной реальности VR очков). Состоялась презентация автономного подводного аппарата класса микро «Жемчужина», предназначенного для мониторинга состояний малых водоемов. Прибор используется для отбора проб воды с глубины, мониторинга таких показателей, как соленость, температура, давление. Благодаря своему небольшому размеру, может обслуживаться усилиями всего одного специалиста.
Новинкой этого сезона стал «интеллектуальный баттл» — Сайнс Слем. Он состоялся на площадке, расположенной на улице Некрасовской.
Свои вокальные данные продемонстрировали студенческие коллективы на улице Льва Толстого.
Сторонники девиза «В здоровом теле – здоровый дух» приняли участие в массовой зарядке, которая состоялась на спортивной площадке фестиваля..
В общей сложности с 13:00 до 18:00 часов на улице Куйбышева работало около пятидесяти тематических, конкурсных и выставочных площадок.
Основным событием праздника стал квест на знание истории и основных достопримечательностей Самары и Самарской области. Он стартовал сразу после торжественной церемонии открытия праздника. Для участия в нем студентам необходимо было зарегистрироваться в чат-боте, написав сообщение в группе ВКонтакте. Система через мессенджер выдавала участникам задания: необходимо было ответить на максимальное количество вопросов из предложенных пятидесяти. Победителем квеста стал студент Тимур Сагындыков, который выиграл один из главных призов – iPhone8. Впрочем, проигравших в квесте не было, поскольку всем, кто прошел испытание до конца, были вручены значки «Студент Самарской области».
В этом году в вузы Самарской области поступили более 17 тысяч человек, еще около 15 тысяч стали студентами средних специальных учебных заведений. Большая часть первокурсников стали участниками мероприятия. По сведениям организаторов, студенческий фестиваль «Мы — будущее России» посетили свыше 20 тысяч человек.
Ярким музыкальным завершением фестиваля стала музыкальная программа, в которой приняли участие стрит-бэнды из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, передает пресс-служба облправительства.
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