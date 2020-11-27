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В Самаре пройдет казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», посвящённый 30-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье

5 декабря 2020 года в 13.00 во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина (город Самара, улица Льва Толстого, дом 94) пройдет казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», посвященный 30-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье. Праздник организован по инициативе Ассамблеи народов Самарской области и Самарского казачьего землячества.

Ассамблея народов Самарской области совместно с Самарским казачьим землячеством проводят уже шестой год подряд ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», в этом году посвящённый 30-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

В программе праздника:

с 13.00 до 14.00 – в фойе Дворца культуры выставка фотографий по истории самарского казачества, выступление духового оркестра, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, оружия и женского рукоделия;

с 14.00 до 15.00 – в зрительном зале Дворца культуры демонстрация видеофильма по истории казачества, выступления ветеранов возрождения казачества, почётных гостей, представителей Самарской митрополии Русской Православной Церкви, региональных и городских органов власти;

с 15.00 до 17.00 – в зрительном зале Дворца культуры праздничный концерт.

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