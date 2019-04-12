В Самаре пройдет гала-концерт фестиваля студенческого творчества «Веснушка - 2019»

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Организатором фестиваля является МБУ г. о. Самара «Самарский Дом молодежи», учредителем – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, соучредителем – Министерство образования и науки Самарской области.Концерт объединит в себе 14 номеров, которые были выбраны из 245 представленных за все время фестиваля.География фестиваля в этом году расширилась: в нем приняли участие 25 ссузов из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Богатого, Сергиевска, Кинеля, Сызрани, Чапаевска, Жигулёвска и сел Домашки, Обшаровки и Хворостянки. Также для студентов был организован отдельный конкурсный день, где молодые артисты смогли представить членам жюри творческие номера, которые не вошли в основной концерт ссуза, или номера из образовательных организаций, не участвующих в основной программе фестиваля. За время проведения мероприятия больше 100 студентов были награждены дипломами и около 30 стали лауреатами.У участников гала-концерта есть возможность попасть на Всероссийскую студенческую весну: в этом году гала-концерт «Веснушки» будет оцениваться жюри Самарской областной студенческой весны. Это нововведение позволит конкурсантам поработать с профессиональными сценаристами, режиссерами и выступить на большой сцене перед молодыми людьми со всей России.В завершении концерта членами жюри будут определены 5 номеров, которые будут представлены на конкурсном дне Самарской областной студенческой весны, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации