В Самаре проходят проверки учреждений спорта

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С учетом эпидемиологической обстановки, сложившейся на территории региона, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции функционирование фитнес центров, спортивных залов, бассейнов осуществляется с рядом ограничений.

Так, в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 28.08.2020 № 245 работа объектов спорта реализуется при условии их заполнения не более 50% от пропускной способности. Кроме того, согласно санитарными нормами Роспотребнадзора в помещении должен выполняться входной контроль с измерением температуры тела, соблюдаться масочный режим, социальное дистанцирование и пр.

Специалистами Администрации городского округа Самара совместно с администрациями внутригородских районов проводится регулярный мониторинг более 100 подобных заведений на предмет соблюдения противоэпидемиологических мер. В обязательном порядке ведется фото и видеофиксация.

«Проверка показывает, что учреждения выполняют все необходимые требования. Конечно, иногда бывают небольшие замечания, которые устраняются сразу на месте. Руководители понимают всю ответственность, и предпринимают максимум усилий, чтобы сохранить свою текущую деятельность», - рассказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов.

В свою очередь директор одного из спортивных комплексов Самары Михаил Вагин подчеркнул, что главная задача - обеспечить клиентам максимальную безопасность.

«Перед открытием во всех залах проводим дезинфекцию, каждые 2 часа тренажеры обрабатываем антисептическими средствами, также обеззараживаем воздух бактерицидными лампами, и проветриваем помещения», - пояснил руководитель.

Мероприятия по соблюдению профилактических мер будут продолжены вплоть до полного снятия ограничений, передает пресс-служба горадминистрации.