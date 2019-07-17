В Самаре проходит VIII Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений

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Летняя встреча РАППА – это международный форум, который ежегодно проводится в разных городах России с целью обмена опытом среди профессионалов культурно-развлекательной отрасли, обсуждения актуальных проблем современной парковой и развлекательной сферы, знакомства специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений, привлечения внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов. Специалисты сферы досуга и развлечений обсуждают перспективы развития парков и развлекательных комплексов.В этом году местом проведения летней встречи выбрана Самара – один из крупнейших городов страны, экономический, культурный и научный центр. В региональной столице собрались более 130 специалистов из 55 городов России и ближнего и дальнего зарубежья (из Италии, Германии, Казахстана, Белоруссии).«Город принял столь важное событие, как мировой футбольный чемпионат, и к этому тщательно готовился. Эксперты считают, что в Самаре есть интересный опыт развития туристической, культурной, досуговой деятельности и, что немаловажно, - опыт благоустройства города, создания привлекательных зон отдыха, в том числе в парках. Конечно, это интересно участникам форума, которые представляют различные предприятия индустрии развлечений. Также одна из задач форума – быть результативным для Самары. Приехали не только эксперты, но и, возможно, потенциальные инвесторы, которые могут участвовать в важных социально-культурных проектах и тем самым внести свой вклад в развитие культурно-досуговой сферы Самары и региона в целом», - подчеркнул Первый вице-президент Российской Ассоциации Парков и Производителей Аттракционов«Мы гордимся тем, что Самара принимает международный форум такого масштаба. Самые лучшие практики возьмем на вооружение. Общение, передача опыта дают толчок к развитию», - отметил Первый заместитель СамарыПрограмма форума включает знакомство с лучшими парками и развлекательными комплексами Самары, встречи с руководителями этих предприятий, актуальную образовательную программу, экскурсии и знакомство с главными достопримечательностями города. В ходе деловой программы рассматриваются такие вопросы, как развитие парков и зон отдыха, выбор оптимальных форматов развлечений для торгово-развлекательных центров, обеспечение безопасности аттракционного оборудования (в связи с совершенствованием нормативной базы этому направлению уделяется повышенное внимание) и другие актуальные темы. Ведущие эксперты рассказывают о последних тенденциях и новинках в индустрии развлечений.Так, по мнению организаторов мероприятия, одна из самых интересных частей форума - видеопрезентация нового оборудования и последних достижений развлекательной индустрии, которые представляют ведущие производители отрасли. Этот блок включен в сегодняшнюю программу форума.«Участвуют порядка двадцати компаний производителей и поставщиков аттракционного оборудования, в том числе зарубежных. Они представляют и новинки, и зарекомендованные форматы с акцентом на спортивно-развлекательный досуг. Сегодня развлечения не пассивны – посетители зон отдыха хотят быть активными участниками процесса. С этой точки зрения актуальны активити-парки, веревочные парки. Посетителей центров, гостей парков нужно постоянно чем-то удивлять, привлекать, предлагать новые форматы досуга, ведь сфера ориентирована прежде всего на людей», - добавилТакже в этом году на международной встрече представлена тема развития VR – виртуальных технологий. Виртуализация позволяет расширить возможности досуга, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации