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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях

11 марта 2020 19:30
109
Откроют двери 3 детсада, будут организованы ясельные группы в 5 помещениях, расположенных в жилых домах, 2-м зданиям предстоит реконструкция.
В 2020 году в Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях. Откроют двери 3 детсада, будут организованы ясельные группы в 5 помещениях, расположенных в жилых домах, 2-м зданиям предстоит реконструкция. В городском департаменте образования обсуждают возможность пристройки корпусов детских садов к школам.

Каждый ребенок от 5 до 18 лет сможет бесплатно заниматься в секциях и кружках. Право на это даст сертификат на дополнительное образование. Для этого в Самаре запустили специальный навигатор для удобства родителей в выборе места дополнительных занятий детей, передает пресс-служба горадминистрации.


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Комментарии


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