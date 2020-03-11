В Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях

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Каждый ребенок от 5 до 18 лет сможет бесплатно заниматься в секциях и кружках. Право на это даст сертификат на дополнительное образование. Для этого в Самаре запустили специальный навигатор для удобства родителей в выборе места дополнительных занятий детей, передает пресс-служба горадминистрации.