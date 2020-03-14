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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре ожидается сильный туман и отложение мокрого снега 11 мм и более

14 марта 2020 21:42
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Будьте внимательны и осторожны!
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 15 марта местами по Самарской области и в Самаре ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, а также отложение мокрого снега 11 мм и более.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

- в туман воздержитесь от поездок;

- держите дистанцию с запасом, не превышайте скорость;

- быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;

- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Отложения мокрого снега, образуются в результате быстрого замерзания снега, выпадающего при плюсовой температуре. Налипая на провода и ветки деревьев, он увеличивает нагрузку на них, что может привести к обрыву проводов, повреждению веток, падению самого снега.

Помня об этом, в такую погоду стоит обходить поверхности, на которые может налипнуть снег. Кроме уже упомянутых проводов и веток, это рекламные щиты и опорные конструкции.

Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 




Фото из открытых источников
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Комментарии


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