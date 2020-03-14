В Самаре ожидается сильный туман и отложение мокрого снега 11 мм и более

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В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:- в туман воздержитесь от поездок;- держите дистанцию с запасом, не превышайте скорость;- быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Отложения мокрого снега, образуются в результате быстрого замерзания снега, выпадающего при плюсовой температуре. Налипая на провода и ветки деревьев, он увеличивает нагрузку на них, что может привести к обрыву проводов, повреждению веток, падению самого снега.Помня об этом, в такую погоду стоит обходить поверхности, на которые может налипнуть снег. Кроме уже упомянутых проводов и веток, это рекламные щиты и опорные конструкции.Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.Будьте внимательны и осторожны!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото из открытых источников