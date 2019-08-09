В Самаре отметят День Военно-воздушных сил

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Военная авиация нашей страны имеет славную и долгую историю. После создания в 2015 году Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ), в состав которых вошли Военно-воздушные силы страны, праздник стал отмечаться и как День Воздушно-космических сил. Российские военно-воздушные силы существуют уже более века и успели за это время пройти славный боевой путь. Сегодня ВКС России считаются одними из самых сильных в мире.107 лет назад, 12 августа 1912 года, указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Это отправная точка в истории российских военно-воздушных сил.Далеко не всегда военные летчики отмечали свой праздник в этот день, на протяжении длительного времени дата празднования многократно менялась. К дате 12 августа окончательно вернулись в 2006 году, когда, учитывая историческое прошлое, президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».Авиация России стала поистине легендарной. Именно русский военный летчик Пётр Нестеров заложил основы высшего пилотажа, впервые в истории выполнив сложный элемент «мёртвая петля», в России эту фигуру сложного пилотажа называют иногда петля Нестерова.Хорошо проявила себя российская военная авиация в годы Первой мировой войны. В советское время развитию военной авиации уделялось еще больше внимания и сил. Все прекрасно понимали, что в будущих сражениях авиация проявит себя в полной мере. В предвоенный период в Советском Союзе было создано и запущено в серийное производство большое количество боевых самолетов, среди которых был прославленный штурмовик «летающий танк» Ил-2. На протяжении всей Великой Отечественной войны советские военные летчики массово проявляли героизм и внесли огромный вклад в общую победу.В наши дни ВВС России – это род войск, который входит в состав Воздушно-космических сил Российской Федерации. Военная авиация выполняет большой спектр задач и регулярно привлекается к выполнению специальных задач.В настоящее время военнослужащие Военно-воздушных сил достойно продолжают доблестные традиции старших поколений, успешно решают задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, осваивают новую технику, совершенствуют боевое мастерство.Небо России защищают отважные люди, настоящие профессионалы своего дела, а Военно-воздушные силы всегда были и будут одним из элитных видов Вооруженных Сил России, гордостью российской армии.Приглашаем жителей и гостей области принять участие в мероприятии 12 августа, передает пресс-служба облправительства.