В Самаре наградили лучших волонтеров в рамках XIX Форума Добровольчества Самарской области

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7 декабря в Центральной городской детской библиотеке состоялась торжественная церемония награждения волонтеров в рамках XIX Форума Добровольчества Самарской области. Лучшие из лучших получили награды из рук главы Самары Елены Лапушкиной.

Одним из ключевых волонтерских событий 2020 года стала общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. В Самаре в кратчайшие сроки был организован городской волонтерский штаб и отделения в 9 внутригородских районах. Всего за время работы штаба волонтерами было принято более 8000 звонков на горячую линию и выполнено более 2000 заявок.

В торжественной обстановке были награждены лучшие волонтеры акции, оказывающие помощь в колл-центре и внутригородских районах г.о. Самара. Добровольцы были отмечены наградами разного уровня: грамотами и медалями президента Российской Федерации, благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и благодарственными письмами Губернатора Самарской области и Министерства образования и науки Самарской области. Глава города Елена Лапушкина лично поздравила волонтеров с праздниками, подвела итоги года и вручила награды добровольцам.

Традиционно форум Добровольчества Самарской области проводится с 2001 года и собирает лучших волонтеров Самарской области для подведения итогов года и празднования международного Дня Добровольца. В этом году форум состоялся онлайн. К празднованию присоединился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Активную деятельность по организации добровольчества в городе ведет Самарский Дом молодежи. На его базе создан Городской волонтерский центр г.о. Самара. Более 1800 ребят оказывают помощь в различных направлениях добровольчества. За прошедший год волонтеры поучаствовали более чем в 100 мероприятиях, в том числе во всероссийских акциях «Мечтай со мной», «Добрые уроки», «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти». Также вместе с командой добровольцев успешно реализованы крупные проекты, такие как проект «Сила Жить», направленный на сохранение исторической памяти участников войн. Среди наиболее значимых событий этого года волонтеры приняли участие в мероприятиях ко Дню города Самара, опросе в рамках проекта «Культурное сердце России», флагманском проекте Ассоциации волонтерских центров «Культурный квест», федеральной акции «Спасибо медикам!». Волонтеры центра активно участвовали в презентации движения «Волонтеры культуры» в рамках Полезной программы Окружного форума добровольчества «Добро на Юге».

Самарский Дом молодежи стал одним из лучших волонтерских центров страны, заняв 3 место в номинации «Волонтерский центр» Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019». Такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе команды учреждения и волонтеров центра, передает пресс-служба СДМ.

Фото: пресс-служба СДМ