В Самаре меняется схема движения автобусов № 80: маршрут продлен до железнодорожного вокзала

77

С понедельника, 2 марта 2020 года, автобусы маршрута № 80 будут следовать по новой схеме: от микрорайона «Волгарь» до площади Революции, а далее движение будет осуществляться по улицам Куйбышева, Красноармейская, Спортивная до конечной остановки «Поликлиника» (по улице Агибалова у железнодорожного вокзала).Также в связи с увеличением трассы следования автобусов будет увеличено количество машин, обслуживающих маршрут - с 6 до 10 единиц, что позволит сократить интервал движения до 10 минут.Начало работы маршрута – 06:40, окончание – 21:00.Обращаем внимание пассажиров на необходимость заблаговременно планировать свой маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.