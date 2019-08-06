В СО зарегистрирован случай заболевания клещевым иксодовым боррелиозом
6 августа 2019 20:34
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В целях предотвращения присасываний и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2019 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3254 га. На 05.08.2019г. акарицидные обработки проведены на площади 3198,28 га, в том числе на территории ЛОУ – 885,49 га. На территории г.о.Самара проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га.
По состоянию на 5 августа на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 4628 экземпляров клещей, снятых с людей, в 183 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 3,9%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 4493 клеща, в 128 экземплярах обнаружены боррелии, что составило 2,8%.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что в целях предотвращения заболевания клещевыми инфекциями важное и эффективное значение имеет личная профилактика, включающая выполнение самых простых и доступных мер:
- применение специальных защитных костюмов. Рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей: носить однотонную и светлую одежду (на светлом фоне легче заметить клеща); брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой; верхнюю часть одежды заправлять в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; на голову необходимо надевать капюшон, пришитый к рубашке или заправлять волосы под головной убор;
- обработку одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно);
- поверхностные само- и взаимоосмотрыодежды и тела, так как клещ редко впивается сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) он ползает, выбирая место укуса. Проводить их следует каждые 15-20 мин, обращая внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области, передает 63.rospotrebnadzor.ru.
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