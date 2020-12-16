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В СО продолжается благотворительная акция #ЁлкаЖеланий! А значит - исполняются новогодние пожелания юных воспитанников социальных учреждений, сирот; детей, оставшихся без попечения родителей.

Среди сотен таких сегодня открытки с ёлки сняли сотрудники управлении Росгвардии.

В акции #ЁлкаЖеланий подразделения службы принимают участие уже в 13-й раз.

В прошлом году были сняты 30 писем - росгвардейцы приобрели подарки на личные средства и передали их детям.

Из-за непростой эпидситуации личная встреча не состоится, но подарки дойдут до каждого ребёнка, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО