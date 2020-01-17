В России начались розничные продажи обновленного фотоаппарата "Зенит"
17 января 2020 15:23
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Ранее фотоаппараты продавались исключительно онлайн – в интернет-магазине "Зенит" и через официальных партнеров завода-производителя.
"Флагманский бутик Leica в ГУМе начал продажи лимитированной серии фотоаппаратов "Зенит М" с объективом "Зенитар 1/35". Камеры представлены в черном и серебряном цветах", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что стоимость "Зенита М" с объективом – 460 тысяч рублей. "Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте", - уточнили в "Швабе".
Разработчик российского бренда "Зенит" Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в "Швабе") в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.
Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе - российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
"Зенит" - разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Разработан на базе дальномерного фотоаппарата "Зоркий", выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено несколько миллионов фотоаппаратов "Зенит".
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
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