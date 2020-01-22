В Пулково срочно провели дезинфекцию после госпитализации пассажира из Китая

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По данным собеседника, днём 22 января мужчина сам обратился в медпункт аэропорта с высокой температурой. Выяснилось, что гражданин России долго проживал на территории Китая и прилетел в Петербург из Шанхая с пересадками в Пекине, Красноярске и Москве.Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря. Врачи предупредили, что высокая температура, затруднённое дыхание, стеснение в груди и кашель — это первые симптомы болезни. От нового коронавируса уже умерло 17 человек, заболевание подтверждено более чем у 400 человек. Больных изолируют, так как вирус передаётся от человека к человеку.