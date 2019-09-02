В Похвистнево полицейский спас мужчину из горящего дома

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Сотрудники отделения ППСП МО МВД России «Похвистневский»несли службу на маршруте патрулирования по городу Похвистнево. Проезжая мимо переулка Средний, полицейские заметили в одном из частных домов задымление из под крыши.Как только правоохранители подъехали на местобросился к загоревшемуся дому, тем временем его коллеги сообщили о пожаре в Дежурную часть и вызвали к месту пожара экстренные службы."Я увидел двух мужчин, которые пытались потушить пожар самостоятельно, мы с коллегами стали им помогать, в это время один из местных жителей сказал, что в доме может находиться человек. Так как времени было мало, я тут же принял решение начать поиск".Полицейский не раздумывая вошел в охваченный дымом дом, он медленно продвигался освещая себе путь фонариком, в одной из комнат сержант полиции увидел на полу тело мужчины без признаков жизни.Правоохранителю уже не хватало воздуха и он позвал мужчин, оставшихся на улице на помощь. Один из местных жителей тут же прибежал на голос и они вдвоем вынесли пострадавшего из дома, после чего мужчине была оказана экстренная доврачебная помощь. Прибывшие на место медицинские работники установили, что спасенный имеет признаки отравления угарным газом. Пострадавший был госпитализирован, пожар локализован.Благодаря профессиональным действиям сотрудника патрульно-постовой службы в настоящее время пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Сам же Иван Саушкин ничего героического в своём поступке не видит:"Спасение жизни– это долг не только сотрудника полиции, это долг любого человека, я уверен, что на моем месте любой сделал бы точно также. Потому что мимо чужой беды пройти невозможно," говорит полицейский, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области