Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 2 сентября, 17:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/09:
USD 66.49
-0.26
EUR 73.38
-0.58
Новости /  Общество /  Социум  

В Похвистнево полицейский спас мужчину из горящего дома

2 сентября 2019 14:09
108
Пострадавший был госпитализирован, пожар локализован.
Сотрудники отделения ППСП МО МВД России «Похвистневский» Иван Саушкин, Владимир Ергунёв и Дмитрий Михеев несли службу на маршруте патрулирования по городу Похвистнево. Проезжая мимо переулка Средний, полицейские заметили в одном из частных домов задымление из под крыши.
Как только правоохранители подъехали на место Иван Саушкин бросился к загоревшемуся дому, тем временем его коллеги сообщили о пожаре в Дежурную часть и вызвали к месту пожара экстренные службы.

"Я увидел двух мужчин, которые пытались потушить пожар самостоятельно, мы с коллегами стали им помогать, в это время один из местных жителей сказал, что в доме может находиться человек. Так как времени было мало, я тут же принял решение начать поиск".

Полицейский не раздумывая вошел в охваченный дымом дом, он медленно продвигался освещая себе путь фонариком, в одной из комнат сержант полиции увидел на полу тело мужчины без признаков жизни.

Правоохранителю уже не хватало воздуха и он позвал мужчин, оставшихся на улице на помощь. Один из местных жителей тут же прибежал на голос и они вдвоем вынесли пострадавшего из дома, после чего мужчине была оказана экстренная доврачебная помощь. Прибывшие на место медицинские работники установили, что спасенный имеет признаки отравления угарным газом. Пострадавший был госпитализирован, пожар локализован.

Благодаря профессиональным действиям сотрудника патрульно-постовой службы в настоящее время пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Сам же Иван Саушкин ничего героического в своём поступке не видит:

"Спасение жизни– это долг не только сотрудника полиции, это долг любого человека, я уверен, что на моем месте любой сделал бы точно также. Потому что мимо чужой беды пройти невозможно," говорит полицейский, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 сентября 2019  16:55
Юноша рассказал, что он учится в 11-м классе школы города Череповца.
Пропавшего на Эльбрусе альпиниста спасли победители конкурса "Лидеры России"
Юноша рассказал, что он учится в 11-м классе школы города Череповца.  Социум
29
2 сентября 2019  16:24
Пропавшая в Сызрани девочка нашлась
Известно, что девочка жива. О других подробностях пока не известно.  Социум
48
2 сентября 2019  16:05
С фасада здания ДК на пл. Кирова, с высоты 1,5 метра обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка
С фасада здания ДК на пл. Кирова, с высоты 1,5 метра обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка.   Социум
69
Весь список

Здравоохранение
30 августа 2019  22:34
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.
В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.  Здравоохранение
512
30 августа 2019  13:19
В Фарфоре назвали причину массового отравления самарцев
В «Фарфоре» назвали причину массового отравления самарцев
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку. Здравоохранение
316
30 августа 2019  09:06
Кофе противопоказан людям с усталостью
Кофе противопоказан людям с усталостью
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
256
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14320
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14277
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14369
Весь список
Туризм
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
227
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
303
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
257
Весь список
Образование
2 сентября 2019  10:42
Самарский зоопарк приглашает на праздник - Экологический день знаний
Самарский зоопарк приглашает на праздник - Экологический день знаний
Он посвящен началу учебного года. Образование
144
2 сентября 2019  10:39
Сегодня по всей Самарской области звенят первые звонки
Сегодня по всей Самарской области звенят первые звонки
Губернатор Дмитрий Азаров - в числе родителей гимназистов 3-й гимназии Самары. Образование
169
1 сентября 2019  16:15
Два предыдущих учебных года ученикам школы №46 приходилось получать знания в других школах и колледжах района из-за того, что осенью 2017-го года в одном из классов обвалилась штукатурка.
В Самаре после капитального ремонта открыли школу №46
Два предыдущих учебных года ученикам школы №46 приходилось получать знания в других школах и колледжах района из-за того, что осенью 2017-го года в одном из классов... Образование
1655
Весь список

Культура
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
183
2 сентября 2019  11:53
Самарец впервые представит регион на всероссийском фестивале "Рубцовская осень"
Самарец впервые представит регион на всероссийском фестивале "Рубцовская осень"
Участником станет автор и исполнитель песен Тимофей Михайлов.  Культура
156
1 сентября 2019  21:31
Продюсер заявил, что со стороны певицы очень мужественно открыто признать свою ошибку.
Пригожин и Валерия прокомментировали публичные извинения Закировой
Продюсер заявил, что со стороны певицы очень мужественно открыто признать свою ошибку.  Культура
362
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15034
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
79
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14488
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1165
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
165
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
464
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
342
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
299
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
541
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1420
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
184
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2189
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
390
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
665
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
479
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
628
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль уличной еды
Самарский зоопарк приглашает на праздник - Экологический день знаний
В Самарском литературном музее пройдет традиционный Яблочный день
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные