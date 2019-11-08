В Областной детской библиотеке пройдет встреча с Марией Порядиной

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11ноября в 15:00 в ГБУК «Самарская областная детская библиотека» (ул. Невская, 8) Мария Евгеньевна Порядина проведет открытый лекторий для всех, кому интересна детская и подростковая литература «Что читают ваши дети, когда они уже не дети: книжный рынок как сфера ответственности читающих подростков».Лектор – Мария Евгеньевна Порядина (г. Москва) — литературный критик, старший научный сотрудник филиала ТАСС «Российская книжная палата», эксперт Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру» расскажет об особенностях чтения подростков.Слушателями лектория станут библиотечные специалисты области, родители читателей и все, кому интересная тема лектория.Специальный гость лектория – Лариса Андреевна Романовская (г. Москва) — писатель, журналист, лауреат литературных конкурсов.Для тех, кто не сможет посетить встречу с Марией Порядиной очно, будет вестись онлайн-трансляция в группе библиотеки в Вконтактеhttps://vk.com/biblio_detstvo, передает пресс-служба облправительства.