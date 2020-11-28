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В Москве выявлен нарушитель ПДД, накопивший штрафы на 1 млн рублей

28 ноября 2020 19:08
56
Всего за ним числятся 718 неоплаченных штрафов.

Сотрудники ГИБДД Москвы обнаружили и привлекли к ответственности нарушителя ПДД, за которым числятся 718 нарушений более чем на 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В рамках проведения профилактической работы сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ним числятся 718 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 1 млн 80 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в отношении нарушителя составлено 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"), также информация о количестве неоплаченных административных штрафов направлена в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу Москвы для принудительного взыскания.

 

Фото:  Сергей Фадеичев/ТАСС

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Комментарии

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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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