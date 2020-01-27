В Кошкинском районе, в связи со вспышкой АЧС, было изъято и уничтожено всё поголовье свиней в 11 населенных пунктах в карантинной зоне

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В эту карантинную зону, радиусом 5 км от тех мест, где были обнаружены кабаны, попадают 11 населенных пунктов Кошкинского района: с. Кошки, с. Залесье, д. Долиновка, ст. Погрузная, д. Лузановка, д. Левый Салаван, д. Островка, д. Супонево, д. Каменный овраг, пос. Привольный, пос. Заречье.В соответствии с правилами установленного карантина по африканской чуме свиней и согласно постановлению губернатора Самарской области, под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Самарской области, было ликвидировано в общей сложности 231 голова домашних свиней различных половозрастных групп. На территории Кошкинского района введен режим ЧС. Как было заявлено на эпизоотической комиссии, все владельцы свиней, у которых были изъяты и уничтожены животные, получат компенсацию.Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области