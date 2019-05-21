В Кировском районе Самары прошел конкурс детских рисунков на экологическую тематику, организованный региональным оператором

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21 мая региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» поздравил победителей детского конкурса рисунков, объявленного среди учащихся 1-6 классов школ Кировского района Самары. Дипломы и призы победителям вручал исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов, а сотрудники отдела экологического контроля ООО «ЭкоСтройРесурс» подготовили презентацию по теме правильного обращения с отходами, а также организовали для юных художников викторину, посвященную темезащиты окружающей среды.Основная идея конкурса — «Как я могу помочь сберечь природу, сохранить планету Земля». Творческое состязание проходило с 18 марта по 19 апреля 2019г. О возможности отдать голос за понравившуюся работу региональный оператор рассказал на сайте «ЭкоСтройРесурс» www.ecostr.ru , а также на своих страничках в популярных соцсетях. Проголосовать за понравившиеся работы можно было в групперегоператора Вконтакте до 15 мая включительно. Кроме того, работы оценивало экспертное жюри «ЭкоСтройРесурс».Всего на конкурс было заявлено 139 творческих работ юных конкурсантов. Организаторам было очень непросто выбрать лучших, ведь каждый участник подошел к выполнению этого задания творчески. Выставка из двенадцати лучших работ украшает холл центрального офиса регионального оператора по адресу Сердобская, 8. Сертификат об участии в конкурсе получил каждый юный художник,представивший свою работу для участия в конкурсе.Список лучших работ в разных номинациях:Номинация «Сохраним воду и лес»1 место — Дмитрий Бабкин (МБОУ «Школа № 150»)2 место — Фёдор Блинов (МБОУ «Школа № 77»)3 место Павел Мамонов (МБОУ «Школа № 77»)Номинация «Сохраним воздух»1 место — Ксения Камаева (МБОУ «Школа «Кадет» № 95»)2 место — Анна Сапожникова (МБОУ «Школа № 150»)3 место — Вероника Хрыкова (МБОУ «Школа № 50»)Номинация «Я умею обращаться с отходами»1 место — Мария Котина (МБОУ «Школа № 77»)2 место — Максим Валиулин (МБОУ «Школа № 50»)3 место — Егор Панарин, МБОУ («Школа № 50»)Специальная номинация «ЭкоСтройРесурс»: Агата Мастерова (МБОУ «Школа № 77»)Специальная номинация «За технику исполнения» : Мирослав Лозовский (МБОУ«Школа «Кадет» № 95»)Специальная номинация — приз зрительских симпатий Vkontakte: Ярослава Шамина(МБОУ «Школа № 77»).По данным экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с Минприроды России в Экологическом рейтинге российских городов за 2017 год Самара заняла 33 место. В связи с этим перед Самарской областью стоят ряд важнейших задач, связанных с улучшением экологической ситуации в регионе, в том числе реабилитация и сохранение уникального бассейна реки Волга и прибрежной акватории. В связи с этим региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» видит одной из своих важнейших задач формирование комплексной системы обращения с отходами. Комплексный подход к решению этих вопросов предполагает развитие системы экологического образования, просвещения и повышения экологической культуры жителей Самарской области, особенно подрастающего поколения.- Очень приятно, что несмотря на юный возраст, ребята задумываются о таких серьезных темах, как проблемы окружающей среды. Думаю, что будущее нашего родного края — в надежных руках. И это во многом благодаря вашему неравнодушию - уверен исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов, передает пресс-служба ООО «ЭкоСтройРесурс».Фото: пресс-служба ООО «ЭкоСтройРесурс»