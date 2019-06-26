В ИК-6 выполняется муниципальный заказ по благоустройству Самары

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В целях благоустройства Самары и в рамках взаимодействия с администрацией Самарской области был заключен государственный контракт между ИК-6 УФСИН России по Самарской области и с одним из муниципальных предприятий Красноглинского района. В рамках этого соглашения исправительное учреждение поставляет для городских нужд лавочки, скамейки, газонные ограждения, ограждения для спортивных площадок, вазоны.Муниципальный контракт позволяет полнее задействовать производственные мощности колонии, трудоустроить дополнительное количество осужденных.Как сказал главный инженер УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Шестаков, для областной столицы государственный контракт, заключенный с исправительным учреждением, выгоден тем, что цены на поставляемые товары ниже рыночных, а качество достаточно высокое, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области