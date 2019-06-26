В ИК-6 выполняется муниципальный заказ по благоустройству Самары
26 июня 2019 17:48
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Муниципальный контракт позволяет полнее задействовать производственные мощности колонии, трудоустроить дополнительное количество осужденных.
Как сказал главный инженер УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Шестаков, для областной столицы государственный контракт, заключенный с исправительным учреждением, выгоден тем, что цены на поставляемые товары ниже рыночных, а качество достаточно высокое, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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