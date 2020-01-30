В ИК-28 Самарской области проведен конкурс среди осужденных женщин «А ну-ка, девушки»

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Знакомство с конкурсантками началось со стихотворного приветствия, сочиненного самими девушками, где они рассказывали о себе, своих увлечениях, моральных ценностях, своих достижениях. Затем начались соревнования в других номинациях.Авторитетное жюри под председательством руководителя ветеранской организации колонии Владимира Зенина, в состав которого вошли члены попечительского совета заместитель главы сельского поселения Рождествено Наталья Муравьева, художественный руководитель ДК «Заволжье» Галина Копыстынская и другие сумели по достоинству оценить лучших участников конкурса. Им были вручены дипломы и памятные призы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области