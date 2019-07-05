В ГИБДД заявили о возможности ездить с разрешенной скоростью в 150 км/час

130

Черников отметил, что подобную скорость можно разрешить, исключая некоторые места, такие, где есть примыкание, виражи поворотов и определенный рельеф. Глава ГИБДД заявил, что современная дорожная инфраструктура позволила снизить количество смертельных ДТП за последние 10 лет в два раза.Вопрос о необходимости поднятия скоростного режима на российских дорогах идет уже давно. Ранее депутаты Госдумы признали, что ограничение в 90 км/час должно уйти в историю. Но для повышения скоростного ограничения для начала необходимо провести ревизию дорог федерального и регионального значения.Этим летом стало известно, что в нашей стране ведется разработка нового ГОСТа, по которому скоростной лимит на дорогах будет 130 км/час. Но для того чтобы владелец дороги мог повысить разрешенную скорость, необходимо будет выполнить ряд требований. Так, нельзя допускать колейность глубиной больше 15 мм. На каждых 3-5 км дороги необходимо оборудовать остановочные площадки. Также нужно установить информационные табло, чтобы автомобилисты при неблагоприятных погодных условиях могли понижать скорость.