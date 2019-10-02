В ГИБДД разъяснили связь между штрафами и непогодой
2 октября 2019 15:09
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Так, нельзя наказывать водителей с помощью комплексов фото- и видеофиксации во время непогоды. Речь идет о тех погодных условиях, при которых нельзя получить качественный снимок. Например, в туман, снегопад или во время сильного ливня.
Еще один пункт - нельзя штрафовать водителей, если перед стационарной камерой отсутствует информационная табличка 8.23 «Фотовидеофиксация». Для мобильных камер этого не требуется.
Также штрафы нельзя выписывать, если есть многократные жалобы граждан на неточную работу конкретной камеры. Это является причиной для временного прекращения ее работы. Запрещается штрафовать, если отключены светофоры или дорожным движением управляет регулировщик.
Также нельзя штрафовать, если ведутся запреты. Но здесь есть исключение: можно штрафовать на превышение ограничения скорости в зоне ремонта.
ГИБДД должны прекращать выписывать штрафы с камер, если регион расторгнул контракт или действие срока контракта истекло. Все записи, которые были отбракованы, необходимо сохранять на сервере еще 2 месяца.
Документ с разъяснениями в ГИБДД составили по результатам проверок, которые ведутся с начала 2019 года по конец июня. Сообщается, что примерно 25% от общего количества материалов с камер нельзя использовать для наказания водителей. Есть субъекты, в которых этот показатель выше. Среди них Москва, Самарская область, Севастополь, Тюменская область и другие.
В 2018 году с помощью камер было вынесено 106 млн постановление о нарушении ПДД. За первые полгода 2019 года было вынесено еще примерно 51 млн постановлений. Получается, что примерно 40 млн (тот самый брак в 25%) выписаны некорректно, при отключенных светофорах, отсутствии табличек или в непогоду.
Если региональные подразделения будут следовать рекомендациям, водителям придется меньше обжаловать некорректно выписанные штрафы. Но у данного документа нет юридической силы. И если водитель получит штраф, выписанный с нарушением, он не может требовать его отмены на основании разъяснений и рекомендации ГИБДД.
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