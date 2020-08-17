В Агропарке «Самара» состоялась медовая ярмарка

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На ярмарке можно было приобрести не только уникальные сорта меда, но и полный спектр продуктов пчеловодства, поучаствовать в мастер-классах и дегустации. В течение всего дня на главной агроплощадке региона можно было оценить изобилие торговых рядов, где помимо тематической медовой продукции был представлен большой ассортимент мясных и рыбных изделий, овощей и фруктов, сыра, восточных сладостей.Многие из представленных в Агропарке производителей являются обладателями бренда «Самарский продукт». Задачу поддерживать местных товаропроизводителей, чтобы их продукция была больше представлена в торговых точках региона и за его пределами, поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это одна из составляющих стратегии лидерства региона.В рамках медовой ярмарки состоялось торжественное вручение сертификатов на использование региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» производителям региона. Обладателями товарного знака стали ООО «Афина», ООО «Фабрика Лактомелия», ИП Сафарян, ООО «Стройресурс-электро», ОАО «Сургутское», ООО «ЭльПринт».Качество товара и потенциал этих предпринимателей оценивала накануне комиссия по присвоению региональной символики товаров министерства.На сегодняшний день около 240 компаний получили сертификат бренда «Самарский продукт». В ближайших планах министерства – еще более активное продвижение регионального товарного знака.«На сегодня у нас важная задача - поднять конкурентоспособность, узнаваемость самарского производства. В планах запустить школу ритейла, обучить наших предпринимателей тому, как правильно зайти в крупные федеральные сети», -прокомментировал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.Кроме того, Агропарк при поддержке министерства продолжает развивать программу «Стань партнером «Ярмарки вкусов». Ее сутьзаключается в предоставлении торговых точек без арендной платы в фудмаркете и возможность онлайн-продаж через сайт Агропарка.Воспользоваться этой мерой поддержки могут не только действующие резиденты площадки, но и все предприниматели региона, которые производят и реализуют продовольственные товары. Каждый желающий может оставить заявку на участие в программе, чтобы забронировать льготное место. Как сказал коммерческий директор Агропарка Александр Потапов, работа идет и по повышению транспортной доступности: три маршрута - 96, 205, 295 - теперь проезжают через Агропарк, пассажирская остановка расположена рядом совходом, передает пресс-служба облправительства.