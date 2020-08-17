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В Агропарке «Самара» состоялась медовая ярмарка

17 августа 2020 17:52
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На ярмарке можно было приобрести не только уникальные сорта меда, но и полный спектр продуктов пчеловодства, поучаствовать в мастер-классах и дегустации
В субботу, 15 августа, в центре розничной торговли агропромышленном парке «Самара» состоялась медовая ярмарка. Мероприятие прошло под региональным брендом «Ярмарка Вкусов» при поддержке Правительства Самарской области.

На ярмарке можно было приобрести не только уникальные сорта меда, но и полный спектр продуктов пчеловодства, поучаствовать в мастер-классах и дегустации. В течение всего дня на главной агроплощадке региона можно было оценить изобилие торговых рядов, где помимо тематической медовой продукции был представлен большой ассортимент мясных и рыбных изделий, овощей и фруктов, сыра, восточных сладостей.

Многие из представленных в Агропарке производителей являются обладателями бренда «Самарский продукт». Задачу поддерживать местных товаропроизводителей, чтобы их продукция была больше представлена в торговых точках региона и за его пределами, поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это одна из составляющих стратегии лидерства региона.

В рамках медовой ярмарки состоялось торжественное вручение сертификатов на использование региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» производителям региона. Обладателями товарного знака стали ООО «Афина», ООО «Фабрика Лактомелия», ИП Сафарян, ООО «Стройресурс-электро», ОАО «Сургутское», ООО «ЭльПринт».

Качество товара и потенциал этих предпринимателей оценивала накануне комиссия по присвоению региональной символики товаров министерства.

На сегодняшний день около 240 компаний получили сертификат бренда «Самарский продукт». В ближайших планах министерства – еще более активное продвижение регионального товарного знака.

«На сегодня у нас важная задача - поднять конкурентоспособность, узнаваемость самарского производства. В планах запустить школу ритейла, обучить наших предпринимателей тому, как правильно зайти в крупные федеральные сети», -прокомментировал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.

Кроме того, Агропарк при поддержке министерства продолжает развивать программу «Стань партнером «Ярмарки вкусов». Ее суть
заключается в предоставлении торговых точек без арендной платы в фудмаркете и возможность онлайн-продаж через сайт Агропарка.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут не только действующие резиденты площадки, но и все предприниматели региона, которые производят и реализуют продовольственные товары. Каждый желающий может оставить заявку на участие в программе, чтобы забронировать льготное место. Как сказал коммерческий директор Агропарка Александр Потапов, работа идет и по повышению транспортной доступности: три маршрута - 96, 205, 295 - теперь проезжают через Агропарк, пассажирская остановка расположена рядом со
входом, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
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В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
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В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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