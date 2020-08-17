В Агропарке «Самара» состоялась медовая ярмарка

В субботу, 15 августа, в центре розничной торговли агропромышленном парке «Самара» состоялась медовая ярмарка. Мероприятие прошло под региональным брендом «Ярмарка Вкусов» при поддержке Правительства Самарской области.
На ярмарке можно было приобрести не только уникальные сорта меда, но и полный спектр продуктов пчеловодства, поучаствовать в мастер-классах и дегустации. В течение всего дня на главной агроплощадке региона можно было оценить изобилие торговых рядов, где помимо тематической медовой продукции был представлен большой ассортимент мясных и рыбных изделий, овощей и фруктов, сыра, восточных сладостей.
Многие из представленных в Агропарке производителей являются обладателями бренда «Самарский продукт». Задачу поддерживать местных товаропроизводителей, чтобы их продукция была больше представлена в торговых точках региона и за его пределами, поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это одна из составляющих стратегии лидерства региона.
В рамках медовой ярмарки состоялось торжественное вручение сертификатов на использование региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» производителям региона. Обладателями товарного знака стали ООО «Афина», ООО «Фабрика Лактомелия», ИП Сафарян, ООО «Стройресурс-электро», ОАО «Сургутское», ООО «ЭльПринт».
Качество товара и потенциал этих предпринимателей оценивала накануне комиссия по присвоению региональной символики товаров министерства.
На сегодняшний день около 240 компаний получили сертификат бренда «Самарский продукт». В ближайших планах министерства – еще более активное продвижение регионального товарного знака.
«На сегодня у нас важная задача - поднять конкурентоспособность, узнаваемость самарского производства. В планах запустить школу ритейла, обучить наших предпринимателей тому, как правильно зайти в крупные федеральные сети», -прокомментировал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.
Кроме того, Агропарк при поддержке министерства продолжает развивать программу «Стань партнером «Ярмарки вкусов». Ее суть
заключается в предоставлении торговых точек без арендной платы в фудмаркете и возможность онлайн-продаж через сайт Агропарка.
Воспользоваться этой мерой поддержки могут не только действующие резиденты площадки, но и все предприниматели региона, которые производят и реализуют продовольственные товары. Каждый желающий может оставить заявку на участие в программе, чтобы забронировать льготное место. Как сказал коммерческий директор Агропарка Александр Потапов, работа идет и по повышению транспортной доступности: три маршрута - 96, 205, 295 - теперь проезжают через Агропарк, пассажирская остановка расположена рядом со
входом, передает пресс-служба облправительства.
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