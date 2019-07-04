В загородных лагерях отдыха Тольятти состоялось закрытие антинаркотического месячника

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Почетные гости не случайно выбрали местом встречи с подростками лагерь отдыха. В летнее время детские учреждения становятся излюбленным местом досуга ребят. В текущем году каникулы в зонах отдыха проведут более 2 500 детей.На встречу с подростками приехали сотрудники полиции, представители городской администрации, организаций, направленных на профилактику наркомании и общественники.Главный специалист-эксперт отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти Валентина Попуткова отметила: «Тесное взаимодействие всех субъектов профилактики в рамках антинаркотического месячника позволило нам донести до большого количества предростков идею - жизнь без наркотиков прекрасна».Главной задачей инспекторов по делам несовершеннолетних У МВД России по городу Тольятти стала возможность еще раз напомнить детям о необходимости соблюдать правила безопасности. Полицейские рассказали о том, как правильно себя вести на улице и быту, о правилах поведения с незнакомыми людьми, как действовать в случае совершения противоправных деяний и каких правил необходимо придерживаться, чтобы обеспечить сохранность личного имущества.В конце встречи перед собравшимися выступили творческие коллективы. Закончилось выступление зажигательным танцевальным флешмобом.При поддержке представителя Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Татьяны Штангрет в мероприятии приняли участие волонтеры Дома молодежных организаций «Шанс». Ребята подготовили показательные выступления с элементами бокса и аэробики.Сотрудники летних лагерей и сами ребята поблагодарили правоохранителей за проведение мероприятия отметив важность полученных детьми знаний, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области