В 2020 году в Красноглинском районе Самары откроется школа на 1200 мест
16 апреля 2019 15:12
125
Горожане, проживающие в одном из активно развивающихся микрорайонов поселка, задали Елене Лапушкиной вопрос о строительстве социальных учреждений.
«В Новой Самаре уже сейчас проживает 11 000 человек, и, насколько нам известно, микрорайон будет расти дальше. Поэтому нас очень волнуют вопросы, связанные с доступностью школьного образования и медицинского обслуживания», - обратились жители микрорайона к Главе города.
Елена Лапушкина рассказала, что с застройщиком уже достигнута договоренность о строительстве школы на 1200 мест на территории микрорайона, и предложила жителям осмотреть участок, на котором будет открыто учреждение. На территории, отведенной под школу, начались подготовительные работы: установлено ограждение, идет подготовка к земляным работам.
«Мы планируем начать строительные работы во втором квартале 2019 года. Школа будет построена по типовому проекту в соответствии со всеми современными требованиями. Рассчитываем, что работы на объекте будут завершены в 2020 году», - пояснила представитель компании-застройщика Любовь Аристова.
Обсуждая вопрос, связанный с открытием в микрорайоне детской и взрослой поликлиник, представители компании-застройщика рассказали, что совместно с министерством здравоохранения Самарской области ведутся работы по поиску источников финансирования для проведения строительных работ. В качестве временного решения было предложено оборудовать офисы врачей общей практики на первых этажах жилых домов.
«Для того, чтобы обеспечить жителям доступность медицинских услуг, необходимо в кратчайшие сроки провести работу по подбору помещений, приспособленных под эти цели. Для ускорения процесса городская Администрация уже подключилась к решению этого вопроса», - отметила Глава Самары Елена Лапушкина.
Также в ходе встречи жители спросили Главу города о строительстве дороги в границах Московского и Красноглинского шоссе.
«Микрорайон продолжает расширяться, поэтому без развития дорожной и транспортной структуры не обойтись. Ширина дороги составит семь метров, это две полосы – по одной в каждом направлении. Кроме того, при разработке схемы движения общественного транспорта на данном участке специалисты создадут систему дорожных знаков, регулирующих скоростной режим автомобильного потока, а также заложат в проект оборудованные пешеходные переходы», - пояснила Глава города участникам встречи.
В ходе объезда Красноглиского района Глава Самары посетила и поселок Красная глинка. Осмотрев внутриквартальные территории, Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Вячеславу Коновалову усилить контроль за содержанием дворовых и незакрепленных территорий.
Кроме того, Елена Лапушкина осмотрела место коммунальной аварии в поселке Мехзавод. Напомним, порыв канализационной трубы диаметром 600 мм произошел две недели назад. При этом отключения системы жизнеобеспечения в многоквартирных домах в результате аварии не последовало.
Представители ресурсной организации «Самарские коммунальные системы», в чьем обслуживании находится трубопровод, доложили, что ремонтные работы будут завершены до 20 апреля. Затем коммунальные службы приступят к работам по благоустройству территории. Елена Лапушкина поручила главе администрации Красноглинского района Вячеславу Коновалову держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий аварии, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 апреля 2019 19:17
Обсудили текущие вопросы взаимодействия, а также подготовку к визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, запланированному на осень этого года. Социум
67
16 апреля 2019 19:10
Бумажные и электронные полисы ОСАГО уравнялись. Для каждого договора ОСАГО будет присваиваться уникальный номер. Социум
74
16 апреля 2019 17:29
Представители крупнейших заказчиков рассказали участникам круглого стола о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях... Социум
101
Здравоохранение
16 апреля 2019 18:16
Состоится лекция на тему «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей наружной локализации». Здравоохранение
74
16 апреля 2019 13:21
Состоится научно-образовательная конференция. Здравоохранение
130
15 апреля 2019 16:50
Исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта). Здравоохранение
239
Новости медицины
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
114
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
449
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
570
Туризм
12 апреля 2019 10:23
Юные туристы познакомятся с историей космонавтики и достопримечательностями столицы региона. Туризм
175
10 апреля 2019 12:22
Поездка в Крым — самый бюджетный вариант, выяснили эксперты. Туризм
217
7 апреля 2019 22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень. Туризм
280
Образование
16 апреля 2019 12:05
Выявлено серьезное нарушение в досрочный период сдачи единых госэкзаменов. Образование
133
15 апреля 2019 16:55
В Самаре для ребят были организованы 16 экскурсионных маршрутов по 7 тематическим программам (на 16 экскурсионных автобусах). Образование
259
15 апреля 2019 16:20
Вместо ребёнка, который находился на семейном обучении, единый государственный экзамен по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал... Образование
240
Культура
16 апреля 2019 13:35
Гостей ждут выставки национально-культурных организаций Самарской области, интерактивные площадки и многое другое. Культура
132
15 апреля 2019 18:18
История школы начинается с 1909 года, тогда сформировались первые в Самаре приготовительные классы фортепиано при отделении Русского императорского общества. Культура
217
15 апреля 2019 17:22
В этот раз фестиваль носит название «Имена». Культура
218
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
513
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
703
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1139
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
435
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
221
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
210
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
292
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
527
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1088
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
476
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
505
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1230
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1162
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2143
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2464
Мероприятия