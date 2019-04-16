В 2020 году в Красноглинском районе Самары откроется школа на 1200 мест

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Горожане, проживающие в одном из активно развивающихся микрорайонов поселка, задали Елене Лапушкиной вопрос о строительстве социальных учреждений.«В Новой Самаре уже сейчас проживает 11 000 человек, и, насколько нам известно, микрорайон будет расти дальше. Поэтому нас очень волнуют вопросы, связанные с доступностью школьного образования и медицинского обслуживания», - обратились жители микрорайона к Главе города.Елена Лапушкина рассказала, что с застройщиком уже достигнута договоренность о строительстве школы на 1200 мест на территории микрорайона, и предложила жителям осмотреть участок, на котором будет открыто учреждение. На территории, отведенной под школу, начались подготовительные работы: установлено ограждение, идет подготовка к земляным работам.«Мы планируем начать строительные работы во втором квартале 2019 года. Школа будет построена по типовому проекту в соответствии со всеми современными требованиями. Рассчитываем, что работы на объекте будут завершены в 2020 году», - пояснила представитель компании-застройщика Любовь Аристова.Обсуждая вопрос, связанный с открытием в микрорайоне детской и взрослой поликлиник, представители компании-застройщика рассказали, что совместно с министерством здравоохранения Самарской области ведутся работы по поиску источников финансирования для проведения строительных работ. В качестве временного решения было предложено оборудовать офисы врачей общей практики на первых этажах жилых домов.«Для того, чтобы обеспечить жителям доступность медицинских услуг, необходимо в кратчайшие сроки провести работу по подбору помещений, приспособленных под эти цели. Для ускорения процесса городская Администрация уже подключилась к решению этого вопроса», - отметила Глава Самары Елена Лапушкина.Также в ходе встречи жители спросили Главу города о строительстве дороги в границах Московского и Красноглинского шоссе.«Микрорайон продолжает расширяться, поэтому без развития дорожной и транспортной структуры не обойтись. Ширина дороги составит семь метров, это две полосы – по одной в каждом направлении. Кроме того, при разработке схемы движения общественного транспорта на данном участке специалисты создадут систему дорожных знаков, регулирующих скоростной режим автомобильного потока, а также заложат в проект оборудованные пешеходные переходы», - пояснила Глава города участникам встречи.В ходе объезда Красноглиского района Глава Самары посетила и поселок Красная глинка. Осмотрев внутриквартальные территории, Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Вячеславу Коновалову усилить контроль за содержанием дворовых и незакрепленных территорий.Кроме того, Елена Лапушкина осмотрела место коммунальной аварии в поселке Мехзавод. Напомним, порыв канализационной трубы диаметром 600 мм произошел две недели назад. При этом отключения системы жизнеобеспечения в многоквартирных домах в результате аварии не последовало.Представители ресурсной организации «Самарские коммунальные системы», в чьем обслуживании находится трубопровод, доложили, что ремонтные работы будут завершены до 20 апреля. Затем коммунальные службы приступят к работам по благоустройству территории. Елена Лапушкина поручила главе администрации Красноглинского района Вячеславу Коновалову держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий аварии, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации