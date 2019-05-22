«Умный четверг» в Историческом парке: для всех, кто интересуется краеведением - лекция Зои Кобозевой «Мещанские голоса»

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Исторический парк «Россия – Моя история» и Самарская областная научная библиотека в рамках совместного образовательного проекта «Умный четверг» приглашают школьников, студентов и всех, кто интересуется краеведением на лекцию«Мещанские голоса».«Самара была не купеческая, а мещанская. Самара мещанская – бренд города», – считает Зоя Михайловна Кобозева, доктор исторических наук, доцент кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.Лекция Зои Кобозевой - о жизни наших предков, самарских мещан, то есть горожан, живших в XIX веке. В лекции будут использоваться исторические источники из архивов Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Москвы. Зоя Кобозева не только расскажет о самарскихмещанах, но также постарается спеть несколько документов, которые ей довелось найти в архиве при подготовке докторской диссертации.Зоя Михайловна Кобозева известна как историк моды, автор проектов «Модный университет» и лектор, на выступлениях которого под аккомпанемент гитары оживают голоса самарских мещан. Что именно на этот раз придумает творческая и креативная Зоя Кобозева, всегда остается интригой до начала следующей лекции. Например, свою кандидатскую диссертацию по истории русского дворянства она защищала в образе княгини Юсуповой, а на лекции профессор кафедры российской истории Самарского университета может прийти в нарядах разных эпох. Зачастую она сама придумывает фасоны, соответствующие темам лекций, а потом заказывает одежду у опытных самарских портних.Все подробности 23 мая в 16:00 в Историческом парке «Россия – Моя история».Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.