Уфа принимает полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

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Участников регионального полуфинала от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «Наша страна невероятно богата природными и культурными достопримечательностями, духовными святынями и уникальными событиями, знаменита своими научно-технологическими достижениями и кулинарией. Открыть миру эти богатства, показать душу народа России, его гостеприимство, дружелюбие и дерзновенность – это стратегическая задача той области деятельности, которой вы посвятили свою жизнь.Нам предстоит сделать еще очень многое, чтобы поднять качество индустрии гостеприимства на уровень, необходимый для того, чтобы конкурировать с другими странами, имеющими в этом огромный опыт. Уверен, что ваша «свежая кровь», ваши новые идеи, упорство и профессионализм позволят сделать реальным решение самых амбициозных задач».Проект «Мастера гостеприимства», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», запущен 13 ноября 2019 года. Российские города поочередно принимают региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства». Они проходят с февраля по апрель в девяти субъектах Российской Федерации. Участниками Всероссийского конкурса являются профессионалы и новички сферы гостиничного сервиса и туризма. Основные условия – достойно представить свои проекты, лучшие из которых будут воплощены в реальность. Фавориты получат в наставники известных организаторов туристического бизнеса, рестораторов и отельеров, которые поделятся ценными знаниями и опытом. Победители также получат гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты и возможность стажироваться в крупнейших компаниях отрасли.В финале конкурса окажутся только 50 человек. Половине из них вручат сертификаты на прохождение обучения в школе управления «Сколково».В числе почетных гостей пятого всероссийского полуфинала конкурса в Уфе: руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман, вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации Рестораторов и Отельеров, управляющий партнер «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов, передает пресс-служба ПФО.