Учёные рассказали, почему бесполезно спорить с женщинами
1 сентября 2019 15:14
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Выводы учёные сделали, изучив результаты других 617 исследований, которые коснулись 1,2 миллиона человек и были проведены за последние 40 лет.
— Результаты показывают, что в эпизодической памяти есть небольшое преимущество у женщин. И это преимущество варьируется в зависимости от того, какие материалы следует запомнить, — заявил Мартин Асперхольм, ведущий автор исследования Каролинского института.
Мужчины лучше запоминают информацию, связанную с пространственной обработкой, например, им будет легче найти дорогу к оставленной машине.
Женщины же могут припомнить произнесённые в диалоге слова и запомнить местонахождение пропавших вещей. Именно сильная эпизодическая память является причиной, почему женщине бесполезно доказывать, "кто, что, кому сказал". Она просто будет знать это лучше.
Фото: Pixabay
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