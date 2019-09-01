Учёные рассказали, почему бесполезно спорить с женщинами

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Выводы учёные сделали, изучив результаты других 617 исследований, которые коснулись 1,2 миллиона человек и были проведены за последние 40 лет.— Результаты показывают, что в эпизодической памяти есть небольшое преимущество у женщин. И это преимущество варьируется в зависимости от того, какие материалы следует запомнить, — заявил Мартин Асперхольм, ведущий автор исследования Каролинского института.Мужчины лучше запоминают информацию, связанную с пространственной обработкой, например, им будет легче найти дорогу к оставленной машине.Женщины же могут припомнить произнесённые в диалоге слова и запомнить местонахождение пропавших вещей. Именно сильная эпизодическая память является причиной, почему женщине бесполезно доказывать, "кто, что, кому сказал". Она просто будет знать это лучше.Фото: Pixabay