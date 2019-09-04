Сызранская спортшкола СШОР №2 отметит 70-ти летие

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Спортивная школа города Сызрань ведет свою историю с 1949 года. За это время она подготовила целую плеяду спортсменов высокого уровня, среди которых чемпионы страны, мира, Европы, участники и призеры Олимпийских игр. В том числе, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года Александр Мясников (хоккей на траве) и бронзовый призер Олимпийских игр 2000 годаМаксим Алешин (спортивная гимнастика). Сегодня в СШОР №2 ведется подготовка более 2500 спортсменов на 16 отделениях. Среди действующих воспитанников школы – спортсмены сборной РФ, призеры международных соревнований. Тхэквондистка Юлия Турутина — серебряный призер II летних юношеских Олимпийских Игр, серебряный призер XXX Всемирной летней Универсиады, тхэквондист Рафаиль Аюкаев — победитель первенства Европы, победитель XXIX Всемирной летней универсиады, чемпион мира по тхэквондо среди военнослужащих.В рамках празднования 70-ти летия 6 сентября на стадионе «Центральный» (ул. Победы,66) с 12:00 до 13:30 буду работать интерактивные и спортивные площадки, проведены открытые тренировки по различным видам спорта, мастер-классы, семейная эстафета, тестирование ГТО. Желающие смогут подняться в небо на воздушном шаре и посмотреть на город с высоты (при отсутствии сильного ветра).С 13:00 до 15:00 в ФСК «Лидер», который расположен рядом со стадионом, пройдет концертная программа. Предусмотрены творческие номера, награждение ветеранов и специалистов спорта. В фойе спорткомплекса можно будет ознакомиться с выставкой достижений по истории СШОР №2, передает пресс-служба облправительства.